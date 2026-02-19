A Béketanácsnak fontos szerepe lehet abban, hogy a világ konfliktusos régióiban békét teremtsenek
Magyarország érdeke az, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen. Ezt hivatott szolgálni a Béketanács is.
A Béketanácsnak fontos szerepe lehet abban, hogy a világ konfliktusos régióiban békét teremtsenek - jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Orbán Viktor washingtoni útjáról szólva, amely során a miniszterelnök a szervezet alakuló ülésén vesz részt.
A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely közölte:
Rendkívül sok olyan nemzetközi szervezet van, ami csak Ukrajnával és a háborúval foglalkozik, itt az ideje, hogy legyen olyan is, ami a békével foglalkozik
- mondta megemlítve, jelenleg nem látható, mi lesz a nemzetközi rend most zajló átalakulásának végeredménye.
„Európa és különösen Magyarország érdeke az, hogy Ukrajnában minél előbb béke legyen, minden olyan szervezetet támogatni kell, ami ezt segíti elő. Magyarországnak a részvétel semmibe nem kerül, ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy egy fontos szervezetben érvényesítsük a nemzeti érdeket.”
