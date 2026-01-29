Szuper hírt jelentett be Nagy István - A fával fűtők számára is jár az energiaár kompenzáció

Nagy István agrárminiszter leszögezte, hogy a fával fűtők számára is jár a kormány rezsistop döntéséből eredő energiaár kompenzáció. Hogy is történik mindez?

A kormány rezsistop döntése a fával tüzelőknek is nyújt energiaár‑kompenzációt. Fotó: Facebook/Nagy István

A fával fűtők számára több intézkedést is hozott a kormány a hideg januári időjárás kivédése érdekében. Akik krízisben voltak, rászorulók voltak, akiknek elfogyott a fájuk, azoknak azonnal is segítséget nyújtott a kormány, hiszen a honvédség, a katasztrófavédelem, az erdészeti munkatársak azonnal szállítottak számukra annyi fát, hogy legyen tüzelőjük, nehogy bajba kerülhessenek. Az operatív törzs döntése értelmében ezek az intézkedések a leggyorsabban megszülettek.

- magyarázta Nagy István a közösségi médiában is megosztott videójában, hozzátéve: a kormány döntött arról, hogy előrehozza a szociális tűzifa igénylésnek a beadási lehetőségét, hogy aki rászoruló, az időben hozzá tudjon jutni ahhoz a fához, amivel túlhasználatot ő pótolni tudja.

És aztán egy harmadik döntés értelmében pedig mindenki számára lehetővé tette a kormány, aki fával tüzel, függetlenül attól, hogy 5000 fő alatti vagy 5000 főnél nagyobb településen lakik, aki fával tüzelt, az az önkormányzatnál bejelenthette ennek az igényét. A jó hírem az, hogy a kormány döntése értelmében minden egyes köbméter igényt, amit beadtak a 2175 önkormányzathoz, azt a több mint 180.517 köbméternyi fát, annak az igényét március 15-éig leszállítjuk, és az állami erdészetek ezt az igényét kielégítik a lakosságnak.

- magyarázta az agrárminiszter, kiemelve, hogy ezeken túl az igénylés lehetősége még a villanyórán keresztül mindenki számára rendelkezésre áll: „Hiszen, aki nem fűt gázzal, vagy nem távfűtött lakásban van, annak is jogosultsága van ahhoz, hogy az energiatöbbletét, amely átlagosan mintegy 30 százalék, azt jóvá tudják írni. Aki fával tüzel, a villany használatán keresztül is élni tud a kormányzati támogatás lehetőségével. Ne felejtsük el, a gázzal fűtők, a távfűtést használók és a villannyal fűtők is hozzájuthatnak ahhoz a támogatáshoz, amely rendkívüli hideg januári hónapban az energia használatukat 30 százalékkal meghaladta. Ezt a kormány ezekkel az intézkedésekkel mindenki számára megnyugtatóan kompenzálja. Éljenek a lehetőséggel, mert egy cselekvő kormányunk van, aki mindig odafigyel a problémákra, és mindig azon dolgozik, hogy az emberek oldalán megtalálja a megfelelő megoldást és a segítséget. Pont így, mint ebben az esetben is.”