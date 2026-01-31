Orbán Viktor: Ukrajna és Brüsszel megállapodott, hogy megbuktatják a magyar kormányt
Mi vagyunk az akadály. De ez így is marad.
Orbán Viktor a Facebookon tette közzé, hogy Brüsszel és Ukrajna már nem is titkolja, megállapodtak a nemzeti kormány megbuktatásán Magyarországon.
Már nem is titkolják: Ukrajna és Brüsszel megállapodott, hogy megbuktatják a nemzeti kormányt Magyarországon. Ukrajnának pénz kell, Brüsszel odaígérte, mi meg ezt nem támogatjuk. Mi vagyunk az akadály. De ez így is marad, ezt garantálom!
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre