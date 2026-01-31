RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ukrajna és Brüsszel megállapodott, hogy megbuktatják a magyar kormányt

Mi vagyunk az akadály. De ez így is marad.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 16:34
orbán viktor ukrajna brüsszel kormány

Orbán Viktor a Facebookon tette közzé, hogy Brüsszel és Ukrajna már nem is titkolja, megállapodtak a nemzeti kormány megbuktatásán Magyarországon.

Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenszkij
Fotó:  MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko Fotó: Szerhij Dolzsenko

Már nem is titkolják: Ukrajna és Brüsszel megállapodott, hogy megbuktatják a nemzeti kormányt Magyarországon. Ukrajnának pénz kell, Brüsszel odaígérte, mi meg ezt nem támogatjuk. Mi vagyunk az akadály. De ez így is marad, ezt garantálom!

- írja Orbán Viktor a Facebookon.

