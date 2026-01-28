RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!

Kormányváltást akarnak Ukrajnában. Orbán Viktor így áll a fenyegetésekhez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 11:49
Orbán Viktor Szijjártó Péter ukrajna

Orbán Viktor szerint mindennaposak a fenyegetések, amelyek a kormánytagjait, azon belül is leginkább őt, illetve Szijjártó Péter támadják.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ez a választásokig a mindennapi élet része lesz.

- fejtette ki Orbán Viktor a közösségi médiában, hozzátéve humorosan, hogy aki ezt nem bírja, az menjen balettáncosnak.

 

