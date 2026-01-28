Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!

Orbán Viktor szerint mindennaposak a fenyegetések, amelyek a kormánytagjait, azon belül is leginkább őt, illetve Szijjártó Péter támadják.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ez a választásokig a mindennapi élet része lesz.

- fejtette ki Orbán Viktor a közösségi médiában, hozzátéve humorosan, hogy aki ezt nem bírja, az menjen balettáncosnak.