Orbán Viktor: Ma én voltam a postás!

Országszerte megkezdődött a nemezti petíció kézbesítése, amely révén a kormány azt kéri, döntsenek az emberek arról, akarják-e, hogy Brüsszel a magyar családok pénzéből finanszírozza a háborút és Ukrajna támogatását. Az egyik levelet ma személyesen Orbán Viktor kézbesíti.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ma én voltam a postás!

– írta Orbán Viktor legújabb videójához, amelyben a fent említett levelet átveszi az egyik postástól, hogy maga kézbesítse.