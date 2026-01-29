RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ma én voltam a postás!

Megkezdődött a nemezti petíció kézbesítése. Az egyik levelet személyesen Orbán Viktor kézbesíti.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.29. 14:40
Módosítva: 2026.01.29. 15:30
Orbán Viktor ukrajna nemzeti petíció levél

Országszerte megkezdődött a nemezti petíció kézbesítése, amely révén a kormány azt kéri, döntsenek az emberek arról, akarják-e, hogy Brüsszel a magyar családok pénzéből finanszírozza a háborút és Ukrajna támogatását. Az egyik levelet ma személyesen Orbán Viktor kézbesíti.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ma én voltam a postás!

– írta Orbán Viktor legújabb videójához, amelyben a fent említett levelet átveszi az egyik postástól, hogy maga kézbesítse.

 

 

