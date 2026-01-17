Orbán Viktor: Ha Miskolc velünk, ki ellenünk?
13 kép a miskolci Háborúellenes Gyűlésről, mely mind magáért beszél.
Látványos fotógalériát osztott meg a a miskolci Háborúellenes Gyűlésről Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök 13 képe kivétel nélkül magáért beszél.
Ha Miskolc velünk, ki ellenünk?
– tette fel a költői kérdést a fotók mellett Orbán Viktor.
Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés felvételét!
