Orbán Viktor: Ha Miskolc velünk, ki ellenünk?

13 kép a miskolci Háborúellenes Gyűlésről, mely mind magáért beszél.

Látványos fotógalériát osztott meg a a miskolci Háborúellenes Gyűlésről Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök 13 képe kivétel nélkül magáért beszél.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor. Ha Miskolc velünk, ki ellenünk?  (Fotó:  Metropol)

Ha Miskolc velünk, ki ellenünk? 

– tette fel a költői kérdést a fotók mellett Orbán Viktor.

Nézd meg a miskolci Háborúellenes Gyűlés felvételét!

 

