A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszítók pártjához tartoznak
Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes gyűlésen hangsúlyozta: a magyarok pénzét nem adjuk Ukrajnának.
A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszító pártok közé tartozik Brüsszelben – mondta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén Miskolcon szombaton.
A miniszterelnök azt mondta, el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának; arról írtak alá megállapodást nagy európai államok vezetői, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni Ukrajnában. Ők úgy mondják, hogy békefenntartóként – mondta.
Ezek nem békefenntartók, hanem háborúfenntartók.
A miniszterelnök kitért arra is, hogy ahhoz, hogy a fiataloknak esélyük legyen Miskolcon, arra is szükség van, hogy a pénzüket se vigyék el Ukrajnába.
Arra a pénzre itt van szükség, az a pénz, amit odaküldenek, az egész európai gazdaságból hiányzik. A magyarok munkája gyümölcsének Magyarországon kell hasznosulnia. Se katonát, se pénzt nem küldünk
és akkor Miskolc tud fejlődni” – jelentette ki Orbán Viktor, akinek szavait a Bors idézte.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre