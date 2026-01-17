Háborúellenes Gyűlés: ez ezúttal sem maradhatott el

A Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésein a polgári világ tagjai – történészek, színészek, énekesek, élsportolók –, is részt vesznek, így támogatva Magyarországot a háborúból való kimaradásért folytatott erőfeszítéseit - írja a Bors.

Hatodik állomására érkezett a Háborúellenes Gyűlés / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A Háborúellenes Gyűlések mottója: „Aki békét akar, velünk tart!”

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán emlékeztetett az eseményre, mialatt felhívta rá a figyelmet, hogy szombaton újra Háborúellenes Gyűlés lesz, a helyszín Miskolc.

Az első képek pedig már meg is érkeztek a miskolci Háborúellenes Gyűlésről. Ahogy azt várni lehetett - és nagy rá az igény is -, ismét lehet kapni az Orbán-firkás pólókat és pulcsikat.

A miskolci Háborúellenes Gyűlésről sem maradhatott el a firkás póló / Fotó: MW

Fotó: MW

Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést: