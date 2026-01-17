Orbán Viktor: Elég jól nézünk ki
„Köszönöm, hogy eljöttetek!” – írta a miniszterelnök.
Micsoda körkép – Orbán Viktor videófelvételen mutatta meg, milyen óriási érdeklődés kísérte a miskolci Háborúellenes Gyűlést. „Elég jól nézünk ki. Köszönöm, hogy eljöttetek!” – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
A látvány magáért beszél:
Nézd meg az esemény teljes felvételét!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre