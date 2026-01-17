RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Elég jól nézünk ki

„Köszönöm, hogy eljöttetek!” – írta a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 17:24
Orbán Viktor Miskolc Háborúellenes Gyűlés

Micsoda körkép – Orbán Viktor videófelvételen mutatta meg, milyen óriási érdeklődés kísérte a miskolci Háborúellenes Gyűlést. „Elég jól nézünk ki. Köszönöm, hogy eljöttetek!” – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

2026.01.17. Miskolc Háborúellenes Gyűlés
Mondjunk nemet a háborúra! – üzente Orbán Viktor (Fotó: metropol)

A látvány magáért beszél:

Nézd meg az esemény teljes felvételét!

 

