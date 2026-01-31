Hogy mi? Orbán Viktor rajzából már óra is készült? - Videó
Hihetetlen felvétel került napvilágra.
Orbán Viktor érdekes felvételt osztott meg a Facebookon. A miniszterelnök rajzát egy óraszámlapon láthatjuk viszont, amely hirtelen berántja a nézőt, és a hatvani Háborúellenes Gyűlés képei villannak fel előttünk.
