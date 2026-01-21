RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: Magyar Péter most a januári rezsistopot támadja

„Ha ők lennének kormányon, rezsicsökkentés sem lenne, nemhogy rezsistop.”

2026.01.21.
„Ma ismét kiderült, hogy ha esik, ha fúj, ha fagy, a családoknak érdemi védelmet csak az Orbán-kormány tud garantálni. Magyar Péter most a kormány mai döntését, a januári rezsistopot támadja. A Tisza és a DK az elmúlt években el akarta törölni a rezsicsökkentést. Magyar Péter szerint «a rezsicsökkentés humbug». Bódis Krisztina tiszás képviselőjelölt pedig azt mondta a rezsicsökkentésről, hogy «van amikor, ha többet fizetsz valamiért az sokkal jobb dolog».” – írja friss Facebook-bejegyzésében Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely: Magyar Péter szerint «a rezsicsökkentés humbug» (Fotó: Hegedüs Róbert)

Majd így folytatja a Miniszterelnökséget vezető miniszter: „A januári fagyban gyorsan kiderült, hogy a baloldal által eltörölni akart rezsicsökkentés mégsem rossz. Olyannyira, hogy először a DK, majd rájuk csatlakozva a Tisza is a rezsicsökkentett gázár mértékének megemelését javasolta. Ez a javaslat legfeljebb a fogyasztók leggazdagabb 20 százalékénak jelentene segítséget. A fogyasztók négyötödének, ötből négy családnak a januári magasabb fogyasztás miatt úgy kellene többet fizetnie, hogy így sem lépnék át a kedvezményes árkorlátot. Nekik a Tisza-DK javaslat semmit sem adna. Azokat nem segítenék egy fillérrel sem, akik valóban rászorulnak: a kisebb házban vagy lakásban élőket és a nyugdíjasokat.”

Végül így összegez Gulyás Gergely: „Kapkodás, kétségbeesés, önellentmondás,  erre képes a baloldali ellenzék.  Ha ők lennének kormányon, rezsicsökkentés sem lenne, nemhogy rezsistop. A nemzeti kormány mindenkinek segít. A 15 éve nem látott hideg ellenére senkinek sem kell több rezsit fizetni.”

 

