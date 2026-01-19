Gulyás Gergely elmondta az igazságot - Óriásit tétje van a választásoknak a nyugdíjasok számára

Gulyás Gergely nyilatkozatában hívta fel a figyelmet a Human Rights Watch, amely Soros György számtalan szervezetéből az egyik, által írt rossz indulatú jelentésre, amely a magyar nyugdíjasok helyzetéről szól. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint annak érdekében, hogy a jelentés szerzője, bár alig ha érdekli a valóság, mégiscsak találkozhasson a magyar nyugdíjasok ügyében az elmúlt években meghozott döntésekkel, egy tájékozható levelet írt neki.

Gulyás Gergely kemény választ fogalmazott meg a Soros-féle Human Rights Watch jelentésének szerzőjéhez. Fotó: Balogh Zoltán / MTI

„Ennek lényegi állítása, hogy a kormány azt a vállalását, amit még 2010-et megelőzően tettünk, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrizzük, az sikerült messze menőkig túl teljesíteni. Magyarországon 2010-ben 97 ezer forint volt az átlag nyugdíj. Ez 2026 januárjában, figyelembe véve a 13. havi nyugdíjat, illetve most már a 14. havi nyugdíj első részletét is, egy hónapra bebontva, 286 ezer forint fölött van. Ez azt jelenti, hogy ha figyelembe vesszük az inflációt is, akkor is a nyugdíjak vásároló értéke majdnem 50 százalékkal, egész pontosan 48 százalékkal nőtt a kormányzásunk alatt.”

– magyarázta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy az idei évben bevezetésre került a 14. havi nyugdíj is, ennek az első részletét fogják kifizetni, és a következő ciklusban ezt teljessé teszik. 3,6 százalékkal megemelték január 1-én a nyugdíjakat, és a 13. havi nyugdíjat is továbbra is kifogják fizetni.

Van egy úgynevezett helyettesítési ráta, ez azt jelenti, hogy ha valaki elmegy nyugdíjba, akkor milyen részét, hány százalékát kapja meg a korábbi bérének. Ez Magyarországon a férfiak esetén 78 százalék, az egyébként az Európai Unióban csak 68, az OECD országban pedig csak 63, nők esetén ez a mutató 73 százalék, egész pontosan 72,8, az uniós átlag 68 százalék, az OECD átlag pedig 62,4 százalék. Ez természetesen még mindig nem elegendő, még mindig van hova előrelépni, ezért is fontos a nyugdíjak emelése, a 14. havi nyugdíj bevezetése, de mégiscsak a helyzet az, hogy korábban a baloldali kormányok alatt a nyugdíjak reál értéke 10 százalékkal csökkent, az általunk visszaadott 13.havi nyugdíjat ők elvették, és pont az időseket tették a világgazdasági válság időszakában a legkiszolgáltatottabbaká. A rendszerváltozás óta, hogyha valaki megnézi, hogy amikor baloldali kormány volt hatalmon, akkor mi történt a nyugdíjakkal, minden egyes esetben, Horn Gyula alatt is és 2002 és '10 között is a nyugdíjak reál értéke csökkent, 13. havi nyugdíjat elvették.

– közölte a miniszter. „Azt látjuk, hogy ma a baloldal mögött pontosan ugyanazok a személyiségek sorakoztak fel, akik már Gyurcsány Ferencnek, sőt néhányan már Horn Gyulának is tanácsadói, miniszterei voltak. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy ettől eltérő politikát folytatna az új baloldal, egy DK-TISZA együttműködés, úgyhogy a nyugdíjasok számára is óriási tétje van a választásoknak, hiszen ha nem akarunk visszatérni ahhoz a megszorításokkal teli politikához, amelynek elszenvedői leginkább itt a nyugdíjasok voltak, akkor érdemes a biztos választásra, a Fideszre szavazni.”