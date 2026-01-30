„Te b*zi vagy?” - kérdezte Magyar Péter a kiugrott tiszástól
Elképesztő részleteket árult el Csercsa Balázs a Tisza Pártban szerzett tapasztalatairól.
Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi szakpolitikusa nemrégen úgy döntött, hogy elég volt a hazugságokból, és ott hagyja Magyar Pétert és a Tisza Pártot. A egyházügyi munkacsoport egykori vezetőjének annyira elege lett, hogy annak ellenére lépett ki a Tiszából, hogy állítólag komoly tisztség várt volna rá, ha a párt hatalomra kerül - fogalmaz a Ripost.
Csercsa az Indexnek nyilatkozott először a kilépés okiról, ahol arról beszélt, hogy
- a Tisza Párt vezetősége kihasználja a szimpatizánsaikat önös érdekből
- Magyar Péter agresszív és nagyon nehéz vele együtt dolgozni;
- de azt is elárulta, hogy a Tisza Párt választási győzelem esetén brüsszeli nyomásra valóban adóemelésre készül.
Magyar Péter őrjöngve kereste a telefonját
Az egykori tiszás legutóbb a hírportál Kibeszélő Extra műsorában mondott el meghökkentő részleteket a Tiszában töltött hónapjairól. Korábban egy másik műsorban arról beszélt Csercsa, hogy dokumentumokkal tudja alátámasztani az állításait.
Csercsa az Index műsorában konkrét példát is mondott arra, amikor Magyar Péter megalázó helyzetbe hozta a Tisza-sziget tagjait.
Amikor Magyar Péter Esztergomba látogatott, a fórum végén elindult a kék autójába, de egyszer csak kicsapódott az ajtó, és „nagyon ordenáré módon elkezdett kiabálni, hogy hol van a telefonom, nem találom a telefont”. Mindenki azonnal keresni kezdte a telefont. Később kiderült, hogy ott volt a széken, ahol ő maga hagyta. De akkor sem tudott megnyugodni, hanem azt kezdte el követelni, hogy hol van az a 14 pizza, amit ő elvárt, hogy az ott legyen, amikor végez a fórumával. A pizzát a Tisza-szigeteknek kellett megrendelniük és fizetniük.
Csercsa szerint ez nem egyedülálló eset volt.
Akik Magyar Péterrel szorosan együtt dolgoznak, azok pontosan jól tudják, hogy ő ilyen kirohanásokra nagyon is hajlamos
– jegyezte meg.
Magyar Péter: Te b*zi vagy?
Csercsa arról is beszélt a műsorban, hogy ő eredetileg nem akart jelölt lenni, a szakpolitika jobban érdekelte. De október 26-án tartott egy beszédet egy esztergomi '56-os megemlékezésen, és a Tisza-szigetek képviselői egy órán keresztül győzködték, hogy adja be a jelentkezését. Így jelentkezett jelöltnek, már a határidő után.
Pár nappal később behívták interjúra, találkozott Péterrel. Az eleje jól sikerült, nevetgéltek, megköszönte a munkáját. De aztán szóba került, hogy átvilágították, és látták, hogy 2019-ben a családjával együtt kint volt a Pride felvonuláson.
Magyar Péter megkérdezte tőlem, hogy én mint keresztény ember, hogy képzelem ezt, hogy én kint voltam a Pride-on, és ráadásul Tiszás jelölt akarok lenni, és a poszt még mindig kint van a Facebook-oldalamon
– mesélte Csercsa.
Azt válaszolta, hogy ő mint keresztény ember, úgy gondolta, hogy ki kell állni azok mellett, akiket igazságtalanul bántalom ér.
Erre azt kérdezte tőlem, hogy »te buzi vagy?«
– emlékezett vissza Csercsa.
Magyar Péter nem alkalmas és nem is méltó az ország vezetésére
A beszélgetés végén Csercsa azt mondta, hogy véleménye szerint Magyar Péter nem alkalmas vezetőnek.
Nem alkalmas és nem is méltó arra, hogy ennek az országnak a vezetője legyen
– fogalmazott.
