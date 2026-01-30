Kiugrott tiszás vezető: Dokumentumokkal tudom bizonyítani az állításaimat
Magyar Péter azonnal őrjöngésbe kezdett, amikor meglátta Csercsa Balázs interjúját az Indexen. A Tisza Párt elnöke hitelteleníteni próbálja a kiugrott tiszást, aki azt állítja konkrét bizonyítékai vannak.
Elege lett a hazugságokból! – ezért hagyta ott állítása szerint Csercsa Balázs a Tisza Pártot. A kiugrott tiszás, aki a párt egykori egyházügyi munkacsoport-vezetője volt, először az Indexnek adott interjújában beszélt arról őszintén, hogy a felszín alatt teljesen más Magyar Péterék célja, mint amiket kifelé kommunikálnak.
Ezt követően pénteken reggel az ATV reggeli műsorában vallott kendőzetlen őszinteséggel Csercsa Balázs a Tisza Párton belül tapasztalható ellentmondásokról, hazugságokról és arról, hogy Magyar Péterék önösérdekből kihasználják a párt közösségét. Csercsa a kezdetekről úgy vallott, hogy azért csatlakozott a Tiszához, mert a rendszerváltás ügyének elkötelezettjeként Magyar Péter megjelenésében egy új lehetőséget látott. Mint fogalmazott, kezdetben „egy új szellőt, egy friss erőt” remélt, ám idővel csalódnia kellett.
Ez vezetett végül ahhoz, hogy otthagyta a Tisza Pártot, tapasztalatai szerint ugyanis a párt nem abba az irányba halad, amit magáról állít, és ezt a problémát hónapokon keresztül jelezte a vezetésnek – írja a Ripost.
Az egykori vezető beosztásban dolgozó Csercsa szerint ráadásul az állításait dokumentumokkal tudja alátámasztani.
Az ATV-nek adott interjúban a kiugrott tiszás a következő súlyos állításokat teszi a Tisza Pártról és annak vezetőiről:
1, Teljesen mást kommunikálnak, mint ami a valós céljuk
A párt céljai, valós céljai, azok eltérnek attól, amiket kifelé kommunikálnak.
2, Dokumentumok bizonyítják az állításait
Amiket Magyar Péter rólam állít, azokat a tények nem támasztják alá. Amit viszont én mondok, azokat tényekkel és dokumentumokkal is alá tudom támasztani.
3, Önös érdekből kihasználják a saját közösségüket Magyar Péterék
Óriási szakadék van a Tisza közössége és a párt között; kihasználják ezt a közösséget és az önös érdekeikre használják fel.
