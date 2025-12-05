Rogán Antal: A Tisza programjában az van, amit a baloldal mindig szokott csinálni: megszorítás

A Tisza programjában az van, amit a baloldal mindig szokott csinálni: megszorítás – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Patrióta YouTube-csatornán csütörtökön. Rogán Antal azt mondta, az egyik gondolkodásmód az, amit a magyar kormány képvisel 15 éve: ami megjelenik az energiapolitikában, a reálbérek változásában, abban, hogy a munkahelyteremtésre koncentrál a gazdaságpolitika, hogy a munkát terhelő adókat csökkentették, tehát az alacsonyan tartott személyijövedelemadó-kulcsban, a családtámogatásokban – írja a Ripost.

A Tisza programjában az van, amit a baloldal mindig szokott csinálni: megszorítás – Fotó: YouTube

A miniszter felidézte: családtámogatásokra 2010-ben 935 milliárd forintot fordítottak, 2025-ben ez az összeg 3776 milliárd forint, tehát gyakorlatilag a négyszerese. »És ez most a családi adócsökkentés plusszal, ami ugye már a megduplázását jelenti a gyermekek után járó adókedvezménynek, és azzal, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák belépnek az adómentesek körébe a háromgyerekesek után, az ezt még tovább fogja növelni« – fűzte hozzá.

A nemzeti kormány politikája alternatívájának nevezte azt a tipikus régi baloldali megszorító politikát, amit „azok az arcok képviseltek, akik már a Bokros-csomagot is írták, és ma is itt vannak, és ma is ugyanazt az elvet követik, és szerintem a Tisza Párt mögött gyakorlatilag ez az elit húzódik meg”.

Rogán Antal szerint ez az elit azt a gazdaságpolitikát diktálná, amit régen is csinált, és „amit az a Tisza-csomag, ami a nyilvánosság elé került, az nagyon szépen tükröz”. Számítások szerint ha ezt a Tisza-csomagot valaki életbe léptetné, az mintegy 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene. Ennek kicsivel több mint a felét, 3700 milliárd forintot a vállalatok, 3500 milliárd forintot a lakosság fizetne – jelezte.

A miniszter a részletekről szólva kifejtette: a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésével a munkából szerzett jövedelmet nagyobb összeggel adóztatnák, ami 350 milliárd forintos adóemelést jelentene. Ez a feketén adott bér, az adóelkerülés visszajöveteléhez vezetne - jegyezte meg, felidézve, hogy egy-két évvel azután, hogy bevezették az egykulcsos személyi jövedelemadót, a bevételek valójában nem csökkentek. Ha az adózás egyszerű, és gyakorlatilag az ember akkor fizet többet, ha többet keres, és nincs benne semmiféle progresszivitás, akkor nem éri meg az adóeltitkolás – fűzte hozzá.