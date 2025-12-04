Egy nagy rakás rosszindulat: Így jellemezte Orbán Viktor a Tisza megszorító csomagját
Közben a kormány emeli a minimálbért. A Tisza megszorító csomagja senkit sem kímélne, mindenkit megadóztatnának.
Orbán Viktor a Facebookon hasonlította össze a Tisza megszorító csomagját a ma aláírt béremelésekkel.
Orbán Viktor: a Tisza megszorító csomagja egy nagy rakás rosszindulat
Nagy dolog, nagy siker, szemmel látható a különbség
- mondta el Orbán Viktor a Tisza Párt és a jelenlegi kormány közti különbségeket kiemelve, amely a teljes videóból is megtudható:
