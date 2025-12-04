RETRO RÁDIÓ

Egy nagy rakás rosszindulat: Így jellemezte Orbán Viktor a Tisza megszorító csomagját

Közben a kormány emeli a minimálbért. A Tisza megszorító csomagja senkit sem kímélne, mindenkit megadóztatnának.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.04.
Orbán Viktor a Facebookon hasonlította össze a Tisza megszorító csomagját a ma aláírt béremelésekkel. 

Egy nagy rakás rosszindulat: Így jellemezte Orbán Viktor a Tisza megszorító csomagját. Fotó: Ripost
Orbán Viktor: a Tisza megszorító csomagja egy nagy rakás rosszindulat

Nagy dolog, nagy siker, szemmel látható a különbség

- mondta el Orbán Viktor a Tisza Párt és a jelenlegi kormány közti különbségeket kiemelve, amely a teljes videóból is megtudható:

