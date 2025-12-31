Most jött a bejelentés: Orbán Viktor évzáró interjúja Szilveszterkor
A miniszterelnök évzáró interjút tart Szilveszter napján.
13:00-kor élőben itt, a Facebookon. Kövessétek ti is!
- írta Orbán Viktor a Facebookon.
