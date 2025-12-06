- Kórházigazgató: a béke számunkra azt jelenti, hogy a tudásunk legjavát tudjuk nyújtani
- Tápai Szabina a Háborúellenes Gyűlésen: "Anyaként számomra az a fontos, hogy békében, szeretetben, biztonságban neveljük őket"
- Egy kis magyar falu pontosan tudja, mivel jár a háború
- Háborúellenes Gyűlés: Csiszár Jenő kérdezi Orbán Viktort
Orbán Viktor: Hamarosan itt!
Orbán Viktor nemsokára érkezik a Háborúellenes Gyűlésre.
Kecskeméten rendezik meg harmadik alkalommal a Háborúellenes Gyűlést. Orbán Viktor a Facebookon készül élő adással.
Orbán Viktor Facebook videóban készül a Háborúellenes Gyűlésre:
A Kecskeméten megrendezett Háborúellenes Gyűlést itt követheted élőben:
Háborúellenes gyűlés
