RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: minden, amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról

Elképesztő részletek következnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 07:39
Módosítva: 2025.11.26. 07:40
Tisza Párt megszorítások Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke közösségi oldalán foglalta össze a Magyar Péter-féle Tisza párt megszorításairól. Elképesztő részletek következnek.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor: minden, amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról (Fotó: Mediaworks)

„Minden amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, majd pontokba szedve sorolta fel a részleteket.

  • Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22%-ra ugrana a személyi jövedelemadója. 
  • Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit.
  • Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját.
  • 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
  • 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.
  • Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább).
  • Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.


Bejegyzését a következőkkel zárta a kormányfő: „Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába. Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu