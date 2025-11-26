Orbán Viktor: minden, amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról
Elképesztő részletek következnek.
Magyarország miniszterelnöke közösségi oldalán foglalta össze a Magyar Péter-féle Tisza párt megszorításairól. Elképesztő részletek következnek.
„Minden amit tudni kell a tiszás megszorító csomagról!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán, majd pontokba szedve sorolta fel a részleteket.
- Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22%-ra ugrana a személyi jövedelemadója.
- Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit.
- Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját.
- 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre.
- 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be.
- Bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább).
- Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben.
Bejegyzését a következőkkel zárta a kormányfő: „Ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába. Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre