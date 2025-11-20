RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ez az ára a háború folytatásának

A miniszterelnök összefoglalta a lényeget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.20.
Módosítva: 2025.11.20.
Elképesztő pénz, elképesztő elképzelés – Ursula von der Leyen terve kapcsán posztolt csütörtök reggel Facebook-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor: Ez az ára a háború folytatásának (Fotó: Mediaworks)

„135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának. Az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon.
Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk.
A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd. A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk.”
– írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A magyar miniszterelnök egy negyedik utat javasol:
„Válasszuk hát a józan eszünket! Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére. Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!”

 

