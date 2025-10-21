Nyitrai Zsolt: ,,Újra akadálymentes a nemzeti ünnepünk!"

Az október 23-i Kossuth téri ünnepség idejére akadálymentes területet jelöltek ki a rendezők a fogyatékossággal élők és kísérőik számára - közölte a miniszterelnök főtanácsadója keddi facebook bejegyzésében. A területet a színpad jobb oldalán alakították ki, amelyet kerekesszékes jelzéssel ellátott zászló jelöl - közölte Nyitrai Zsolt az MTI szerint.

A fogyatékossággal élők számára idén is biztosított az akadálymentes hozzáférés az október 23-i nemzeti ünnepségen. Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Az érintetteket arra kérik, hogy akik nem a Békemenettel érkeznek, lehetőség szerint a tömeg megérkezése előtt, 12:00 óráig foglalják el helyüket - tette hozzá. Emlékeztetett arra: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 13:00 órakor tartja ünnepi beszédét a Kossuth téren.

Az állami ünnepségen jelnyelvi tolmács segíti a siket és nagyothalló vendégeket, az akadálymentesített helyszínt pedig a rendezvény biztonsági személyzete biztosítja - írta.

– olvasható a teljes bejegyzés Nyitrai Zsolt oldalán.