Nyitrai Zsolt: ,,Újra akadálymentes a nemzeti ünnepünk!"

A rendezvényen jelnyelvi tolmács is segíti a résztvevőket. A fogyatékossággal élők számára idén is biztosított az akadálymentes hozzáférés az október 23-i nemzeti ünnepségen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 15:14
október 23. nemzeti ünnep akadálymentes

Az október 23-i Kossuth téri ünnepség idejére akadálymentes területet jelöltek ki a rendezők a fogyatékossággal élők és kísérőik számára - közölte a miniszterelnök főtanácsadója keddi facebook bejegyzésében. A területet a színpad jobb oldalán alakították ki, amelyet kerekesszékes jelzéssel ellátott zászló jelöl - közölte Nyitrai Zsolt az MTI szerint.

A fogyatékossággal élők számára idén is biztosított az akadálymentes hozzáférés az október 23-i nemzeti ünnepségen.
A fogyatékossággal élők számára idén is biztosított az akadálymentes hozzáférés az október 23-i nemzeti ünnepségen. Fotó: Facebook/Nyitrai Zsolt

Az érintetteket arra kérik, hogy akik nem a Békemenettel érkeznek, lehetőség szerint a tömeg megérkezése előtt, 12:00 óráig foglalják el helyüket - tette hozzá. Emlékeztetett arra: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 13:00 órakor tartja ünnepi beszédét a Kossuth téren.
Az állami ünnepségen jelnyelvi tolmács segíti a siket és nagyothalló vendégeket, az akadálymentesített helyszínt pedig a rendezvény biztonsági személyzete biztosítja - írta.

Újra akadálymentes a nemzeti ünnepünk! Az október 23-i rendezvényen a fogyatékossággal élők és kísérőik számára kijelölt akadálymentes területet a Parlamentnél felállított színpad jobb oldalán alakítottuk ki, amelyet kerekesszékes jelzéssel ellátott zászló jelöl. Kérjük, hogy akik nem a Békemenettel érkeznek, lehetőség szerint a tömeg megérkezése előtt, 12:00 óráig foglalják el helyüket. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 13:00 órakor tartja ünnepi beszédét a Kossuth téren. Az állami ünnepségen jelnyelvi tolmács segíti a siket és nagyothalló vendégeket, az akadálymentesített helyszínt pedig a rendezvény biztonsági személyzete biztosítja. Találkozzunk október 23-án a Kossuth téren!

– olvasható a teljes bejegyzés Nyitrai Zsolt oldalán.

 

