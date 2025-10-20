RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ,,Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, és ellenfeleink állapota is”

Október 23-án békemenet. Orbán Viktor szerint minden mellettünk szól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 15:40
Módosítva: 2025.10.20. 16:36
Orbán Viktor Békement Október 23

,,Minden mellettünk szól! Október 23-án Békemenet. Legyünk ott minél többen!” – írta ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójához.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor szerint minden mellettünk szól – Fotó: Máthé Zoltán /  MTI

Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, amelyet szolgálunk, és mellettünk szól ellenfeleink állapota és képességei is. Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lökdösődő vircsaft

– hangzott el a tavalyi, 2024-es beszédében.

 

