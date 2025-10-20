Orbán Viktor: ,,Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, és ellenfeleink állapota is”
Október 23-án békemenet. Orbán Viktor szerint minden mellettünk szól.
,,Minden mellettünk szól! Október 23-án Békemenet. Legyünk ott minél többen!” – írta ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójához.
Minden mellettünk szól: az erő, a lelemény, a kitartás, a jó ügy, amelyet szolgálunk, és mellettünk szól ellenfeleink állapota és képességei is. Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lökdösődő vircsaft
– hangzott el a tavalyi, 2024-es beszédében.
