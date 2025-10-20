Orbán Viktor: Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz
Ezért alapvető érdekünk, hogy sikeres legyen a békecsúcs.
Orbán Viktor Facebookon reagált a kérdésre: “Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?”
“Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?”
A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?
- írta a miniszterelnök.
Az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása.
Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz.
- fejtette ki Orbán Viktor.
"Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!" - zárta gondolatait a miniszterelnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre