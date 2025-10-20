Orbán Viktor: Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz

Az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása.

Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz.