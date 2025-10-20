RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz

Ezért alapvető érdekünk, hogy sikeres legyen a békecsúcs.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 07:32
Orbán Viktor Putyin békecsúcs Trump

Orbán Viktor Facebookon reagált a kérdésre: “Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?”

Orbán Viktor: Ha vége a háborúnak a magyar gazdaság fellélegzik. Fotót: Facebook/Orbán Viktor
“Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?” 

A budapesti békecsúcs bejelentése óta a balos elemzőknek és politikusoknak ez az egy kérdés maradt, amivel kereshetik a kákán a csomót. Nézzük hát, hogyan is?

- írta a miniszterelnök.

Az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott. Ez családonként több mint 2 millió forintos kiadást jelent. Drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció, buktunk a szankciókon, kevesebbet tudtunk kereskedni, megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása.

Ha sikerül véget vetni a háborúnak, mindez megszűnik. A magyar gazdaság végre fellélegezhet, és visszatérhetünk a háború előtti növekedéshez. Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz. 

- fejtette ki Orbán Viktor.

"Magyarországnak ezért alapvető egzisztenciális érdeke, hogy a budapesti békecsúcs sikerrel járjon. Tegyünk meg mindent érte!" - zárta gondolatait a miniszterelnök.

