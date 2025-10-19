Óriási volt az érdeklődés: mindenki Orbán Viktort akarta hallani a Harcosok Klubja edzőtáborában
Egy gombostűt sem lehetett leejteni a helyszínen.
Sátoraljaújhely után egy másik helyen, ezúttal Zamárdiban ismét megtartották a Harcosok Klubja edzőtáborát. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor is.
A miniszterelnök a rendezvényről a közösségi oldalán több alkalommal is beszámolt videók formájában, így az emberek bepillantást nyerhettek a táborba - írja a Magyar Nemzet.
Tegnap elkezdődött, ma folytatódik a második Harcosok Klubja edzőtábor
– számolt be közösségi oldalán a miniszterelnök.
Az esemény csúcspontja Orbán Viktornak a beszéde volt, amelyet óriási érdeklődés övezett. Mindenki a kormányfő előadására volt kíváncsi. A Magyar Nemzet egy galérián keresztül mutatta meg, hogy milyen volt a hangulat a Harcosok Klubja második edzőtáborában.
