Óriási volt az érdeklődés: mindenki Orbán Viktort akarta hallani a Harcosok Klubja edzőtáborában

Egy gombostűt sem lehetett leejteni a helyszínen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 13:57
Módosítva: 2025.10.19. 14:03
harcosok klubja zánka Edzőtábor Orbán Viktor beszéd

Sátoraljaújhely után egy másik helyen, ezúttal Zamárdiban ismét megtartották a Harcosok Klubja edzőtáborát. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor is.

Fotó: Harcosok

A miniszterelnök a rendezvényről a közösségi oldalán több alkalommal is beszámolt videók formájában, így az emberek bepillantást nyerhettek a táborba - írja a Magyar Nemzet.

Tegnap elkezdődött, ma folytatódik a második Harcosok Klubja edzőtábor

– számolt be közösségi oldalán a miniszterelnök.

Fotó: Harcosok

Az esemény csúcspontja Orbán Viktornak a beszéde volt, amelyet óriási érdeklődés övezett. Mindenki a kormányfő előadására volt kíváncsi. A Magyar Nemzet egy galérián keresztül mutatta meg, hogy milyen volt a hangulat a Harcosok Klubja második edzőtáborában.

 

