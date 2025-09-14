RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborból: Együtt, Veletek!

A miniszterelnök több képet is posztolt Sátoraljaújhelyről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 10:52
harcosok klubja Menczer Tamás Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke szombaton a Harcosok Klubja edzőtáborában járt Sátoraljaújhelyen. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a rendezvényre érthető módon többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők találkozhattak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Rengetegen vettek részt a Harcosok Klubja edzőtáborában Sátoraljaújhelyen (Fotó: @Vanik Zoltan/Fidesz Facebook-oldala)

Orbán Viktor több Facebook-bejegyzést is szentelt az eseménynek:

 

