Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborból: Együtt, Veletek!

Magyarország miniszterelnöke szombaton a Harcosok Klubja edzőtáborában járt Sátoraljaújhelyen. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a rendezvényre érthető módon többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők találkozhattak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.

Rengetegen vettek részt a Harcosok Klubja edzőtáborában Sátoraljaújhelyen (Fotó: @Vanik Zoltan/Fidesz Facebook-oldala)

Orbán Viktor több Facebook-bejegyzést is szentelt az eseménynek: