Orbán Viktor a Harcosok Klubja edzőtáborból: Együtt, Veletek!

A miniszterelnök több képet is posztolt Sátoraljaújhelyről.
Magyarország miniszterelnöke szombaton a Harcosok Klubja edzőtáborában járt Sátoraljaújhelyen. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a rendezvényre érthető módon többszörös volt a túljelentkezés. A résztvevők találkozhattak Orbán Viktor miniszterelnökkel, Lázár János miniszterrel, Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával és Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével.
Orbán Viktor több Facebook-bejegyzést is szentelt az eseménynek:
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.