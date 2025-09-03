Menczer Tamás: Menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás

„«De jó, hogy nincs köztünk Mohamed» – mondta az oroszlányi polgármester az évnyitón. Igazat mondott. És menetrendszerűen megérkezett a balliberális felháborodás. Nos. Angliában már második éve a legnépszerűbb fiúnév a Mohamed. Mohamed. Régi, tradicionális, évszázadok óta használt angol név…” – írja Menczer Tamás friss Facebook-bejegyzésében. Majd így folytatja: „Bécsben az általános iskolás és középiskolás diákok 41 százaléka muszlim. Bécsben az elsősök 45 százaléka nem tudja követni az oktatást, mert nem tud elég jól németül. A Mohamedek. 10 éve tart a bevándorlási válság, a probléma ma is pont ugyanolyan súlyos, mint 2015-ben volt. Európa szomszédságában ma is milliók dönthetnek úgy bármelyik pillanatban, hogy elindulnak Európa felé.”

Menczer Tamás szerint a történelmi kihívásra két válasz létezik (Fotó: Marton_KOVACS)

S hogy mit lehet mindezzel kezdeni, amit történelmi kihívásnak nevez a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója? Menczer Tamás szerint a bevándorlásra két válasz van. „Az egyik az, hogy jöjjön mindenki, kitárjuk a kapukat. Ennek az eredményeit látjuk a nyugat-európai országokban. Terror, bűnözés, gyilkosságok, késelések, zaklatások, párhuzamos társadalmak. Ezek az országok végleg elestek, bevándorlóországgá váltak. Ha a bevándorlással kapcsolatban rosszul döntesz, a döntésedet soha többet nem tudod megváltoztatni.”

A másik opció szerencsére ismerős: „A magyar válasz más: kerítés, határvédelem, rendőrök, határvadászok, szigorú szabályok. Senki nem jöhet be. 10 éve védjük Magyarország és Európa határát. Ezért nincsenek Mohamedek. És amíg az Orbán-kormány vezeti az országot, ez így is marad. De csak addig. Von der Leyen és Weber mást akar. Magyarországból is bevándorlóországot akarnak csinálni. Ezért büntetnek minket napi 1 millió euróra pusztán azért, mert védjük a határunkat. Egy brüsszeli bábkormány végrehajtaná az akaratukat.”

A Fidesz országgyűlési képviselője végül visszatér a kiindulóponthoz, az oroszlányi polgármester szavaihoz, melyek kapcsán megjegyzi: „A balliberális felháborodás hazug és álságos. Szokás szerint. Pont olyan, mint amikor a háborúellenes plakátokat támadták, mondván, azok károsak a gyerekekre. Nem. Nem a plakát veszélyes a gyerekekre. A háború veszélyes a gyerekekre. Most ugyanez a helyzet. Nem a polgármester szavai veszélyesek a gyerekekre. A bevándorlás veszélyes a gyerekekre. Az lenne veszélyes, ha az iskolában nem tudnának tanulni és nem lennének biztonságban a bevándorlók tömegei miatt. Magyarországot meg fogjuk védeni, és meg fogjuk őrizni magyar országnak! Hajrá, Oroszlány! Hajrá, Polgármester úr!”