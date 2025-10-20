Orbán Viktor: ,,Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet"
Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Orbán Viktor szerint az október 23-ai békemeneten nem csak fizikailag, de lélekben is sokan lesznek jelen.
Lassan minden elkészül az október 23-ai békemenethez. Orbán Viktort kérdezték arról, hogyan haladnak a munkálatok.
Békemenet. Október 23. Monumentális lesz
,,A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!" – írja a miniszterelnök Facebook videójához, ahol arról kérdezték, hogyan áll a szervezés?
– Úgy látom, egyre jobban. Monumentális lesz. El fogunk készülni 23-ára.
– Lesznek meglepetések?
– Csak meglepetések lesznek.
– Hol lesznek többen, a Hősök terén vagy a Kossuth téren?
– Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nem csak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek, és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak.
