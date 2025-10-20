Orbán Viktor: ,,Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet"

Lassan minden elkészül az október 23-ai békemenethez. Orbán Viktort kérdezték arról, hogyan haladnak a munkálatok.

Orbán Viktor szerint az október 23-ai békemeneten nem csak fizikailag, de lélekben is sokan lesznek jelen. Fotó: Facebook

Békemenet. Október 23. Monumentális lesz

,,A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!" – írja a miniszterelnök Facebook videójához, ahol arról kérdezték, hogyan áll a szervezés?