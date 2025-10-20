RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: ,,Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet"

Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Orbán Viktor szerint az október 23-ai békemeneten nem csak fizikailag, de lélekben is sokan lesznek jelen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 14:13
Módosítva: 2025.10.20. 14:14
Orbán Viktor békemenet Október 23

Lassan minden elkészül az október 23-ai békemenethez. Orbán Viktort kérdezték arról, hogyan haladnak a munkálatok.

Orbán Viktor szerint az október 23-ai békemeneten nem csak fizikailag, de lélekben is sokan lesznek jelen.
Orbán Viktor szerint az október 23-ai békemeneten nem csak fizikailag, de lélekben is sokan lesznek jelen. Fotó: Facebook

Békemenet. Október 23. Monumentális lesz

,,A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!" – írja a miniszterelnök Facebook videójához, ahol arról kérdezték, hogyan áll a szervezés?

– Úgy látom, egyre jobban. Monumentális lesz. El fogunk készülni 23-ára. 

– Lesznek meglepetések?

– Csak meglepetések lesznek.

– Hol lesznek többen, a Hősök terén vagy a Kossuth téren?

– Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll, nem csak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek, és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak. 

 

