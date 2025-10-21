Lavinát indított Szabó Zsófi: nem fogod elhinni, kik utánozzák őt!

Szabó Zsófi feket pulcsi fotója nemcsak a netet robbantotta fel, hanem valóságos lavinát indított el a magyar közéletben. A képen a fiatal Orbán Viktor arcképe látható, a posztban pedig Zsófi világosan fogalmazott: a jobb oldalon áll és ott lesz a Békemeneten is.

Szabó Zsófi mindenkit arra buzdít, hogy kövesse példáját és jöjjön el a békemenetre október 23-án. Fotó: Bors

Mint azt a Metropol megírta, a Facebook-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben kiállt a jobboldali értékrend mellett. A színésznő hangsúlyozta, hogy nem számít, hányan támadták az elmúlt hetekben ezért, mert tudja, hogy a jó oldalon áll. Hozzátette, hogy továbbra is büszke arra, hogy a közösséghez tartozhat, és ezért részt vesz a Békemeneten, valamint arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá.

Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!

– írja Szabó Zsófi.

Zsófi posztja alatt azonnal özönleni kezdtek a likeok és a hozzászólások. Még Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a saját oldalán és kedden elindult a lavina.

A fekete pulóver, amelyen a fiatal Orbán Viktor portréja szerepel , mellette a Pride by Hungary felirattal azóta a jobboldali közösségi média új ikonikus ruhadarabja lett.

Kedden délelőtt ugyanis több budapesti fideszes politikus is követte Szabó Zsófit:

• Szentkirályi Alexandra

• Szepesfalvy Anna

• Gulyás Gergely Kristóf

Magyarország szabad és szuverén. Emlékezzünk ’56 hőseire, és álljunk ki együtt a béke mellett! Csütörtökön találkozunk az Elvis Presley téren, aztán irány a Kossuth téren

írta Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakció vezetője és mellékelte hozzá a pulcsis képet.

Gulyás Gergely Kristóf Szepesfalvy Annával pózolt a feket pulcsiban.

Szepesfalvy Anna megspékelte a pulcsit egy "Szabad és szuverén" feliratú sapkával.

A lavinahatás folytatódik. Vajon hányan jönnek a Békemenetre ilyen pulcsiban?