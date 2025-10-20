,,Nem számít, hányan támadtak az elmúlt hetekben" - Szabó Zsófi kiállt értékrendje mellett

RETRO RÁDIÓ

Szabó Zsófi nem foglalkozik a támadásokkal, amelyek az elmúlt hetekben érték. A színésznő mindenkit arra buzdít, hogy kövesse példáját és jöjjön el a békemenetre október 23-án.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 20:28
Módosítva: 2025.10.20. 20:43
békemenet Digitális Polgári Kör október 23. szabó zsófi

Szabó Zsófi, színésznő és műsorvezető, a Facebook-oldalán osztott meg egy bejegyzést, amelyben kiállt a jobboldali értékrend mellett. A színésznő hangsúlyozta, hogy nem számít, hányan támadták az elmúlt hetekben ezért, mert tudja, hogy a jó oldalon áll. Hozzátette, hogy továbbra is büszke arra, hogy a közösséghez tartozhat, és ezért részt vesz a Békemeneten, valamint arra biztat mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá.

A színésznő mindenkit arra buzdít, hogy kövesse példáját és jöjjön el a békemenetre október 23-án. Fotó: Bors

Ezért lesz ott a békemeneten

Nem számít hányan támadtak az elmúlt hetekben azért, amiért kiálltam a jobboldali értékrendem mellett, mert tudom, hogy a jó oldalon állok. Továbbra is büszke vagyok arra, hogy ehhez a közösséghez tartozhatok, ezért ott leszek a Békemeneten. Csatlakozzatok hozzám ti is, legyünk ott minél többen!

– írja Szabó Zsófi.

A hazai hírességek körében egyre nagyobb az érdeklődés a Digitális Polgári Körök iránt. Szabó Zsófi korábban a gazdasági témájú DPK tagja lett, majd nagykövetként csatlakozott a Női DPK-hoz. Nemrég a Digitális Polgári Körök szombati offline találkozóján a Papp László Sportarénát is megtöltötték a résztvevők, ami azonnal célkeresztbe állította az internetes térben baloldali trollok szemében Szabó Zsófit és Giannit. A támadások ellenére a közösség azonnal kiállt mellettük, támogatva a konzervatív értékekkel rendelkező hírességeket.

Az esemény után Orbán Viktor miniszterelnök is üzent a DPK-tagoknak, kiemelve Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét. Hangsúlyozta, hogy a szombati gyűlés sikere megerősítette, hogy nem szabad félni, fel kell lépni az online térben történő gyűlöletkeltés ellen.

Zsófi posztja alatt azonnal özönleni kezdtek a likeok és a hozzászólások. Még Orbán Viktor miniszterelnök is megosztotta a saját oldalán. 

 

