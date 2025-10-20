Nacsa Olivér a Zebra Digitális Polgári Körről: "a humor egy remek fegyver"

Azonban a humorista a komolyabb szándékra is felhívta a figyelmet, ugyanis a közösség célja, hogy leleplezzék a baloldal által terjesztett álhíreket, és tiszta vizet öntsenek a pohárba. Ezért sem volt kérdéses Nacsa Olivér számára, hogy a Zebra Digitális Polgári Kör tagja lesz.

Nacsa Olivér, a Zebra Digitális Polgári Kör tagja (Fotó: Mediaworks)

Nacsa Olivér: „A nevetés gyógyír"

„A Zebra Digitális Polgári Körben remek és a humort jól értő csapat verődött össze. Azt gondolom, kell is a viccérzékenység, hiszen az álhírek egy jelentős részében ott lapul a humor, ha az ember a megfelelő szemüvegen keresztül tekint rájuk. A nevetés akkor is gyógyír, ha az ember fia a balliberális oldalról érkező sületlenségeket kacagja ki.

Persze igaz, hogy sokszor bosszantó is egy-egy túlkapás, de ha az ember tudja, hogy mi a valódi oka az álhírek szüntelen születésének, akkor akár jót is nevethet rajtuk.

"Mi, a Zebra Digitális Polgári körben leleplezzük az álhíreket és ki is nevetjük azokat. Nem tagadom, vannak élvezetes pillanatai az álhírek leleplezéséért folyó harcnak, ahol a humor egy remek fegyver. A Zebra a legvidámabb Polgári Kör” – mondta el a Borsnak Nacsa Olivér.

A humorista azonban nem "csak" a Zebra Digitális Polgári Körhöz, hanem összesen három digitális közösséghez is csatlakozott, hiszen több kör hitvallását is sajátjának érzi. „A Büszkeség Digitális Polgári Körben igazi, a hazájukat szerető patrióták körében lehet az ember. Úgy éreztem, hogy ott a helyem. És természetesen csatlakoztam a Fradi Digitális Polgári Körhöz is. Ezt a döntésemet, gondolom nem kell magyaráznom. Hiszen a Fradi, az a Fradi!” – mondta nevetve.

„A Digitális Polgári Körökben kulturált emberek sokaságával lehet találkozni. Mindegyik ad egyfajta hovatartozás érzést, hiszen jó olyan emberek társaságában lenni, akikkel egyet gondolunk és ahol nem kell elvtelen és minősíthetetlen hangnemben zajló viták tanúja, de pláne áldozatává válnia senkinek."

Félemeletes, hogy mennyi gyűlölet szabadult el az online térben. Még úgy is fel-felszalad a szemöldököm, hogy én magam edzett vagyok ezen a téren.

"Engem nem törnek meg a kommentek, de sajnos ismerek olyan hírességeket, akiket megvisel a rájuk zúduló kommentcunami, ami a véleményük nyílt vállalása miatt zúdul rájuk. A Digitális Polgári Körök egyfajta orvosságként is funkcionálnak azok számára, akik szeretnének erőt meríteni a csendes többségből. Itt ugyanis a tisztelet és a béke hangjai szólalnak meg. Ez pedig fontos nekem, nekünk, mindenkinek” – fejtette ki véleményét Nacsa Olivér.