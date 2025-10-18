Kökény Dani, a Zebra Digitális Polgári Kör alapítótagja: „Ellene vagyok a gyűlölethullámnak…”

Kökény Danit az ország 2022-ben ismerhette meg a TV2 Sztárban Sztár leszek című műsorában, ahol 17 évesen ő vitte haza a győzelmet. Három év alatt Dani átvette a legsokoldalúbb előadónak járó trófeát, és folyamatosan építette karrierjét. 2024-ben A Dal döntőjéig jutott a Duna csatornán, idén pedig a dalversenyben szereplő daláért megkapta a Fonogram-díjat, a hazai zenei élet egyik legfontosabb elismerését. A Borsnak most arról beszélt, milyen érzések kavarognak benne, és miért csatlakozott a Zebra Digitális Polgári Kör alapító tagjaként, amelynek célja a baloldali álhírek feltárása és a közbeszéd megtisztítása a gyűlölettől.

Kökény Dani alapítótagja a Zebra Digitális Polgári Körnek (Fotó: Miskolczi Milán)

Kökény Dani: „Az arcommal, nevemmel is jelzem, ellene vagyok a gyűlölethullámnak”

„20 éves vagyok és a mély politikával igazán sosem volt kapcsolatom. Ha magamra gondolok egy olyan előadót-dalszerzőt látok, aki már ért el sikereket de a pályája elején jár” - kezdte a Borsnak hozzátéve:

Ugyanakkor fontos számomra az az értékrend, amit a hazai könnyűzenében olyan előadók és szerzők teremtettek meg, mint Demjén Ferenc, Máté Péter, vagy Szenes Iván. Ha pedig kitekintek a minket körülvevő világra, különös tekintettel az online térre, azt látom, hogy szinte trenddé vált a gyűlöletkeltés és ez formálja a közösségi felületeken a közbeszédet. Ott esnek egymás torkának a kommentelők, ahová kikapcsolódást keresve néznek fel napi szinten, ahelyett hogy egymáshoz kapcsolódnának és a szeretet, megértés nyelvén diskurálnának egymással

– fejtette ki a 20 éves tehetség, aki elmondta: „Ez a primitív, agresszív kommunikációhullám ösztönzött arra, hogy az csatlakozzak a Zebra Digitális Polgári Körhöz és az arcommal, nevemmel is jelezzem, ellene vagyok a gyűlölethullámnak, ami végigsöpör az online téren”.

A Fonogram-díjas fiatal előadó-dalszerző, Kökény Dani DPK tagként is felveszi a küzdelmet a gyűlölethullámmal szemben (Fotó: Rostás Márk)

Kökény Dani ugyanakkor rámutat, hogy a zenészek és előadók között is megjelent a politikai alapú gyűlölet, valamint az ítélkező hozzáállás: „Véleményem szerint nemcsak a hangadók léteznek. Pont a napokban láttam, hogy az egyik könnyűzenei alkotó kijelentette, hogy ő olyanokkal nem szeretne dolgozni, akik egy bizonyos oldalhoz tartoznak.”

Az, hogy a hovatartozás egy művészi, alkotói folyamatnak feltétele legyen, számomra felfoghatatlan és elfogadhatatlan.

- tette hozzá. „Sajnos sok esetben már nekem is figyelnem kell arra, hogy akivel a szakmai érdemei miatt szívesen dolgoznék, azzal az egyéb véleményformálásai miatt megtehetem-e, az illeszkedik-e az én értékrendembe. Hiába tehetséges és szakmailag elismert valaki, ha a szórakoztatás mellett az agressziót, gyűlöletkeltést is a zászlójára tűzte. És ez nagyon szomorú…” - mondta a Sztárban Sztár leszek felfedezettje, aki a fentiek miatt választotta, hogy alapítóként csatlakozzon a Zebra Digitális Polgári Körhöz, ezzel a csendes többség hangját erősítve.