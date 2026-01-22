Eltűnnek a mínuszok? Meglepő fordulatot hoz a hétvégi időjárás

Az elmúlt napok kőkemény mínuszai és a közlekedést nehezítő hó és jég sokakkal elfeledtette a mesebeli hófödte téli táj idealizált képét. A prognózis szerint a hétvégén némi enyhülés várható. Jöjjenek a részletek!

Fotó: Pexels/Eren Aydınoğlu

Csütörtökön rétegfelhős, néhol tartósan ködös időre számíthatunk, komoly csapadék nélkül. Reggel -8, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken ismét sokfelé képződik köd, amely napközben is tartósan megmaradhat. Az erősen felhős, vagy borult égből néhol fordul elő hószállingózás, vagy ónos szitálás. -3 és +5 fok között mozog a hőmérséklet.

Szombaton borult, ködös időre van kilátás, elszórtan szitálással, eleinte ónos szitálással. Tovább enyhül az idő, délután már 0, +7 fok valószínű. A délies szél megélénkül.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és elszórtan lehet ismét csapadék: ÉK-en eleinte ónos eső, majd egyre inkább eső, szitálás. +4, +5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál, melynek 12 napos előrejelzése szerint vasárnaptól keddig nem megy majd a hőmérő higanyszála fagypont alá Budapesten.