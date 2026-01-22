RETRO RÁDIÓ

Eltűnnek a mínuszok? Meglepő fordulatot hoz a hétvégi időjárás

Bár messze még a meteorológiai tél vége, sokan örülnének egy kis felmelegedésnek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 06:00
tél prognózis enyhülés

Az elmúlt napok kőkemény mínuszai és a közlekedést nehezítő és jég sokakkal elfeledtette a mesebeli hófödte téli táj idealizált képét. A prognózis szerint a hétvégén némi enyhülés várható. Jöjjenek a részletek!

Tél, hideg, időjárás, szerelem
Fotó: Pexels/Eren Aydınoğlu

Csütörtökön rétegfelhős, néhol tartósan ködös időre számíthatunk, komoly csapadék nélkül. Reggel -8, délután 0 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken ismét sokfelé képződik köd, amely napközben is tartósan megmaradhat. Az erősen felhős, vagy borult égből néhol fordul elő hószállingózás, vagy ónos szitálás. -3 és +5 fok között mozog a hőmérséklet.

Szombaton borult, ködös időre van kilátás, elszórtan szitálással, eleinte ónos szitálással. Tovább enyhül az idő, délután már 0, +7 fok valószínű. A délies szél megélénkül.

Vasárnap erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és elszórtan lehet ismét csapadék: ÉK-en eleinte ónos eső, majd egyre inkább eső, szitálás. +4, +5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet – írja a Köpönyeg.hu meteorológiai portál, melynek 12 napos előrejelzése szerint vasárnaptól keddig nem megy majd a hőmérő higanyszála fagypont alá Budapesten.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu