Lehetetlen helyesírási teszt: 10-ből 8 ember megbukik rajta

Tíz kérdésből álló helyesírási tesztet hoztunk. Bár első ránézésre könnyűnek tűnhet, mégis sokan megbuknak rajta.

1.

1. Hogyan írjuk helyesen? sok-száz-fős A helyes válasz Rossz válasz sok száz fős A helyes válasz Rossz válasz sokszáz fős A helyes válasz Rossz válasz

2.

2. Hogyan írjuk helyesen? internet-lefedettség A helyes válasz Rossz válasz internet lefedettség A helyes válasz Rossz válasz internetlefedettség A helyes válasz Rossz válasz

3.

3. Hogyan írjuk helyesen? háttérinformáció A helyes válasz Rossz válasz háttér információ A helyes válasz Rossz válasz háttér-információ A helyes válasz Rossz válasz

4.

4. Hogyan írjuk helyesen? magánnyugdíjpénztári kifizetés A helyes válasz Rossz válasz magánnyugdíj-pénztári kifizetés A helyes válasz Rossz válasz magánnyugdíj pénztári kifizetés A helyes válasz Rossz válasz

5.

5. Hogyan írjuk helyesen? mentol- és feketeribizli-ízű A helyes válasz Rossz válasz mentol- és feketeribizli ízű A helyes válasz Rossz válasz mentol és feketeribizli ízű A helyes válasz Rossz válasz

6.

6. Hogyan írjuk helyesen? életveszélyhelyzet A helyes válasz Rossz válasz életveszély-helyzet A helyes válasz Rossz válasz életveszély helyzet A helyes válasz Rossz válasz

7.

7. Hogyan írjuk helyesen? leveses tál A helyes válasz Rossz válasz levesestál A helyes válasz Rossz válasz mindkettő helyes A helyes válasz Rossz válasz

8.

8. Hogyan írjuk helyesen? igénybe vehető A helyes válasz Rossz válasz igénybe-vehető A helyes válasz Rossz válasz igénybevehető A helyes válasz Rossz válasz

9.

9. Hogyan írjuk helyesen? miniszoknyaviselet A helyes válasz Rossz válasz miniszoknya-viselet A helyes válasz Rossz válasz miniszoknya viselet A helyes válasz Rossz válasz

10.