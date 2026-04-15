Fáradt vagy, de nem tudsz aludni, és a fejed is fáj? A csillagok megmutatják, mikor lesz vége
Ha sokkal fáradtabbnak és frusztráltabbnak érzed magad, mint általában, és közben még ki sem tudod magad rendesen aludni, ráadásul fejfájás is gyötör, akkor nem vagy egyedül.
Egyszerre küzdesz fáradtsággal, frusztráltsággal és fejfájással? Kapaszkodj meg! Az asztrológia magyarázatot ad ezekre a testi tünetekre, a kimerültségért és a fejfájásért az erőteljes Kos energiák felelősek.
Chani Nicholas asztrológus megjegyezte, hogy ez „kőkemény asztrológia”. „Utoljára ilyen mennyiségű bolygó 1821-ben állt a Kos jegyében” – amely komoly magyarázatot adhat a jelenségre, írja a Your Tango.
Az április csak egy átlagos hónapnak tűnhetett, ám most mégis olyan benne élni, mintha az életünk csatáját vívnánk. „A Kos stellium idejét éljük, amikor a Nap, a Neptunusz, a Vénusz és a Chiron is a Kos jegyében áll” – szögezte le Dan Sallows. Majd hozzátette,: „a Mars és a Merkúr is felbukkanni készül, valamint egy újhold is készül április közepén, és mindez a Tűz ló évében, egy 1-es számú numerológiai évben”. Márpedig ez a megterhelő Kos energia egy igazi személyiségteszt mindenki számára.
Természetesen az univerzum ritkán ajándékoz meg minket könnyű időkkel. A Kos jegy egyébként is a fejet uralja (ezzel magyarázható a fejfájás), és ezért is lehetnek hangulatingadozásaid, folyamatosan pörgő gondolataid. Továbbá ez az impulzív energia arra sarkall, hogy kilépj a komfortzónádból. A tűz energia nem vár engedélyre, kitolja a határaidat, hogy a felszínre törjön az igazság, rámutatva, hogy hol kell még belső munkát elvégezned.
Mikor ér véget a fejfájásom?
Amint ez az időszak elmúlik, „sokkal magabiztosabbnak érezheted magadat a vezető szerepet és bátorságot igénylő, stresszes helyzetekben. Jobban elfogadod majd a spontaneitást, és a dolgokat új szemlélettel láthatod” – vallják a szakértők. Akár a karrieredben, akár a kapcsolataidban, ez a magabiztosság soha nem látott bölcsességhez és tisztánlátáshoz vezet.
A megkönnyebbülés az április 17-én esedékes Kos újholdat követően, valamint április 19-én érkezik, amikor a Nap a Bika jegyébe lép át.
A legjobb módszer a nehéz időszak átvészeléséhez, ha tudatosak maradunk. „Akkor is sikereket érhetsz el, ha a saját határaidon belül maradsz és megtalálod az építő nyitást az életedben.” – szól a tanács.
A téged körülvevő emberektől kezdve a napjaid kezdetén át az óvatosság és a körültekintés gyakorlása a legjobb módszer, hogy minél több fejfájást megspórolj magadnak.
