Fáradt vagy, de nem tudsz aludni, és a fejed is fáj? A csillagok megmutatják, mikor lesz vége

Egyszerre küzdesz fáradtsággal, frusztráltsággal és fejfájással? Kapaszkodj meg! Az asztrológia magyarázatot ad ezekre a testi tünetekre, a kimerültségért és a fejfájásért az erőteljes Kos energiák felelősek.

Chani Nicholas asztrológus megjegyezte, hogy ez „kőkemény asztrológia”. „Utoljára ilyen mennyiségű bolygó 1821-ben állt a Kos jegyében” – amely komoly magyarázatot adhat a jelenségre, írja a Your Tango.

Az április csak egy átlagos hónapnak tűnhetett, ám most mégis olyan benne élni, mintha az életünk csatáját vívnánk. „A Kos stellium idejét éljük, amikor a Nap, a Neptunusz, a Vénusz és a Chiron is a Kos jegyében áll” – szögezte le Dan Sallows. Majd hozzátette,: „a Mars és a Merkúr is felbukkanni készül, valamint egy újhold is készül április közepén, és mindez a Tűz ló évében, egy 1-es számú numerológiai évben”. Márpedig ez a megterhelő Kos energia egy igazi személyiségteszt mindenki számára.

Természetesen az univerzum ritkán ajándékoz meg minket könnyű időkkel. A Kos jegy egyébként is a fejet uralja (ezzel magyarázható a fejfájás), és ezért is lehetnek hangulatingadozásaid, folyamatosan pörgő gondolataid. Továbbá ez az impulzív energia arra sarkall, hogy kilépj a komfortzónádból. A tűz energia nem vár engedélyre, kitolja a határaidat, hogy a felszínre törjön az igazság, rámutatva, hogy hol kell még belső munkát elvégezned.

Mikor ér véget a fejfájásom?

Amint ez az időszak elmúlik, „sokkal magabiztosabbnak érezheted magadat a vezető szerepet és bátorságot igénylő, stresszes helyzetekben. Jobban elfogadod majd a spontaneitást, és a dolgokat új szemlélettel láthatod” – vallják a szakértők. Akár a karrieredben, akár a kapcsolataidban, ez a magabiztosság soha nem látott bölcsességhez és tisztánlátáshoz vezet.

A megkönnyebbülés az április 17-én esedékes Kos újholdat követően, valamint április 19-én érkezik, amikor a Nap a Bika jegyébe lép át.

A legjobb módszer a nehéz időszak átvészeléséhez, ha tudatosak maradunk. „Akkor is sikereket érhetsz el, ha a saját határaidon belül maradsz és megtalálod az építő nyitást az életedben.” – szól a tanács.