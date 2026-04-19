Ezeket a csillagjegyeket kényezteti ma a Hold és a Vénusz trigonja

Az Oroszlánt át akarják verni, a Skorpióra irigykedhetnek. Ugyanakkor több csillagjeget is kényeztet ma a Hold és a Vénusz trigonja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 08:00
Hétvégi pihenés. Jól hangzik? Nos ez ma sokaknak megadatik. A Hold és a Vénusz trigonja több csillagjeget is kényeztet ezen a vasárnapon. Igaz, nem mindenki dőlhet hátra. Az Oroszlánt például át akarják verni, a Skorpióra meg irigykedhetnek. Jöjjenek a napi horoszkóp részletei!

A Hold és a Vénusz trigonja több csillagjegyre is jó hatással van ezen a vasárnapon (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik – Képünk illusztráció)

Kos

Ma nem csak álmodozik a békéről, hanem meg is kapja! A Hold és a Vénusz trigonja szinte simogatja a lelkét, és olyan békét csempész a napjába, amit már rég keresett. Ez egy igazán harmonikus nap. Ha szingli, ma jöhet egy nagy találkozás is!

Bika

A jegyében van a Hold és a Vénusz is, ami túláradó érzéseket jelez. Nagyon szép nap, amikor megnyugtató érzések kerítik hatalmukba, és úgy érzi, jó helyen, jó időben, és főleg a megfelelő ember mellett van.

Ikrek

Önnek is sok kedves gesztust és vidámságot jelez a vasárnapi horoszkóp, és a Hold–Vénusz együttállás miatt most mindenki érzékeny és nyitott az érzések kifejezésére, befogadására. Figyeljen oda a másikra, mert biztos, hogy most jobban igényli a törődést, mint egyébként.

Rák

Az uralkodó bolygója, a Hold együttállásban van a Vénusszal, ami nagyon szép és romantikus napot és estét jelez. Most szinte telepatikusan is tudnak kommunikálni, azt veheti észre, hogy a másikra gondol, és már csörög is a telefon.

Oroszlán

Vasárnap egy beszélgetés során valaki egy szinte hihetetlen információt oszthat meg önnel, és legyen óvatos, mert lehet, hogy valóban nem igaz. Erre a napra ugyanis nem a józanság jellemző... Az estéje viszont csodálatosnak ígérkezik, ha tudnak a párjával egy kis időt szakítani egymásra!

Szűz

Szép nap a vasárnap, és ígéretes időszak előtt áll, új lehetőségek jönnek, amelyeket vár, de a magánéletében is egy izgalmasabb, pozitívabb periódus jöhet. Mint mindig, most is a lényeg a helyes arány megtartása, ez lesz a boldogságának kulcsa.

Mérleg

Vasárnap végre egy kicsit összerendeződhetnek ön körül a dolgok, és olyasmi is a helyére kerülhet, amelyről már kezdett lemondani. Használja ki a mai napot, élvezze, amit ad a sors, és ne törődjön most az egyszer a problémákkal! Legyen ez az ön napja!

Skorpió

Nem csoda, ha most optimista és elégedett, hiszen jól alakulnak a dolgai. Kemény munka áll e mögött, legyen rá nagyon büszke. Vegye számításba azonban azt is, hogy akadhatnak olyanok, akik irigykednek önre. Egyet tehet: ignorálja őket, és ne hagyja, hogy hasson önre ez a negatív energia.

Nyilas

Úgy érezheti, mintha egy extra adag erőt és pozitív érzést kapna – pedig csak a Hold és a Vénusz trigonja simogatja az auráját, helyreállítva a belső egyensúlyt. Ne lepődjön meg, ha a nap végére nem csak ön lesz nyugodtabb, hanem a környezete is.

Bak

Vasárnap az univerzum úgy dönt, hogy ön igazán megérdemli a nyugalom luxusát. A Hold–Vénusz együttállás helyreállítja a belső harmóniáját, úgyhogy a szokásos rohanás helyett most inkább lazítson, pihenjen és töltődjön. Ha lehet, tegye mindezt a természetben, mert ma a Bika jegy leföldelt energiái hatnak ránk.

Vízöntő

A belső békéje és a környezete harmóniája összhangban van. Érdemes most egy kicsit magára figyelni, és hagyni, hogy a jó érzések töltsék fel. Holnap a Nap a Bika jegyébe lép, innentől még inkább a harmónia rezgései dominálnak.

Halak

A Hold–Vénusz együttállása az érzelmi egyensúlyt és a kapcsolati harmóniát támogatja. Végre nem érzi azt, hogy mindent egyedül kell megoldania, több segítője is akad, csak szólnia kell. Ha van párja, akkor most érezheti, hogy rajong önért.

 

