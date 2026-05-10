Hátborzongató: négy férfi holttestét húzták ki a folyókból

Az esetek körülményeinek feltárására bűnügyi vizsgálat indul. A hírek szerint a négy férfi holttestét több helyszínen találták meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 18:45
Négy férfi holttestét találták meg több helyszínen Károlyváros (Karlovac) megyében: hármat a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupában, egyet pedig a Mreznicában - közölte vasárnap a karlovaci rendőrfőkapitányság.

Négy férfi holttestét húzták ki a folyókból / Fotó: Illusztráció/Pexels

Több holttestet is kiemeltek a folyókból

Az első bejelentés szerint szombaton a Ribnik községhez tartozó Sracak településnél láttak holttestet a Kupában. A helyszínre érkező rendőrök átvizsgálták a területet, a horvát hegyimentő szolgálat tagjai pedig egy ismeretlen férfi holttestét emelték ki a folyóból.

Később, délután a szlovén rendőrség értesítette a horvát hatóságokat, hogy a Netretic községhez tartozó Gornje Prilisce településnél két ismeretlen férfi holttestét észlelték a Kupában. A testeket a horvát rendőrök szlovén tűzoltók segítségével emelték partra.

Este a Duga Resa-i rendőrkapitányságra érkezett lakossági bejelentés arról, hogy a Generalski Stol községhez tartozó Gornji Zvecaj településnél holttestet láttak a Mreznicában. A hegyimentők ott is egy ismeretlen férfi holttestét hozták ki a vízből.

A rendőrök mindhárom esetben helyszíni szemlét tartottak. Közlésük szerint az esetek körülményeinek feltárására bűnügyi vizsgálat indul, az áldozatok személyazonosságát és haláluk pontos okát boncolással állapítják meg - írja az MTI.

