Sokkoló vallomás: Kovácsovics Fruzsina ettől nem tud szabadulni

Kovácsovics Fruzsina Kapu Tiborral készült Űrhajós leszek című dalával került legutóbb reflektorfénybe, azonban most egészen más miatt került újra előtérbe. Az énekesnő megrázó őszinteséggel beszélt belső világáról, és elárulta, hogy hosszú időn át komoly alvásproblémákkal küzdött, és az álmai sokszor annyira intenzívek voltak, hogy még a reggeleit is teljesen meghatározták.

Kovácsovics Fruzsi megrázó gyerekkori, visszatérő álmot osztott meg a rajongóival

Kovácsovics Fruzsi horror éjszakái

Kovácsovics Fruzsina szerint érzékeny idegrendszere miatt napközben sok mindent nem dolgoz fel, ezek pedig éjszaka törnek felszínre, szinte megállás nélkül. Az álmai nemcsak élénkek, hanem kifejezetten erősek és hatással vannak a hangulatára is.

Elképesztően intenzíven álmodom. Nagyon sokáig komoly alvásproblémáim voltak, úgynevezett alvászavarok. Az idegrendszerem érzékenysége azt eredményezi, hogy napközben nem annyira ventilálok ki dolgokat, viszont éjszaka folyamatosan. Az agyam és az idegrendszerem dolgozza fel a sok-sok bejövő, megemésztetlen dolgot, és én emiatt rengeteget álmodom, ráadásul nagyon sokra emlékszem. Iszonyatosan meghatározza a reggeleimet, hogy éppen milyen álomból kelek fel

– mondta az énekesnő, aki mára már megtanulta elfogadni ezt a helyzetet.

Kovácsovics Fruzsi Dallos Bogi Lelkizünk podcastjének vendégeként elárulta, hogy álmai miatt terápiára kellett mennie

Korábban a helyzet azonban egy idő után annyira megterhelő lett számára, hogy kifejezetten elutasította az álmait, később azonban a terápia során teljesen új nézőpontot kapott, ami segített neki feldolgozni mindezt.

Amikor elkezdtem pszichológushoz járni, azt mondtam neki, hogy gyűlölöm az álmokat. Azt mondta, fordítsuk meg, hogy hívjuk inkább őket segítségül, mert ezek a terápiás folyamatot nagyon tudják segíteni. Akkor felírogattam az álmaimat, és valójában nagyon beszédesek voltak. Akkor kezdtem el megtanulni az álmaimat szeretni, és egyáltalán elfogadni, hogy jelen vannak

– mesélte a Lelkizünk podcastben.

Gyerekkori rémálom kísérti

A legmegrázóbb azonban az a visszatérő álom volt, ami már gyerekkorában is jelen volt, és újra és újra ugyanazzal a feszültséggel tért vissza. Egy olyan helyzetben találta magát, ahol mindig választania kellett, és egyik lehetőség sem volt megnyugtató.

Amikor gyerek voltam, volt egy nagyon nyomasztó álmom. Sétáltam egy szakadék fölött lévő sínen, közben jött mögöttem a vonat. Kettő választásom volt: vagy leugrom, vagy elüt a vonat. Én mindig leugrottam, és a zuhanás közben ébredtem fel. Az volt az érdekes, hogy nem olyan volt, mintha irányítani tudnám, hanem mindig új élményként éltem meg

– idézte fel a „történetet”. Bár az élmény kissé traumatikus volt, és rendszeresen visszatért, a terápia valamelyest segített neki ezeket feldolgozni.