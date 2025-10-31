Kovácsovics Fruzsina: "Ezeket a napokat mindig átjárja egy furcsa érzés"

Az énekesnő szívében ma is élénken él szeretett nagymamája, akihez rengetegv gyermekkori élmény és meghatározó pillanat köti. Bár az élet továbbhaladt, Kovácsovics Fruzsina minden évben időt szán arra, hogy csendben megemlékezzen róla. Idén mindezt egy új dal formájában is megtette.

Kovácsovics Fruzsina és Kapu Tibor közös számuk videóklipjében (Fotó: MTVA)

Kovácsovics Fruzsina: „Ez egy csodálatos káosz volt”

Kovácsovics Fruzsina énekesnő a zenén keresztül még intenzívebben tud kapcsolódni szeretteihez mind a hétköznapokban, mind pedig a különleges ünnepnapokon. Ezáltal a felfokozott érzelmi időszak nála igazán kitolódott idén.

Mikor visszahelyezkedsz az emlékeid közé az egy furcsa érzés. Idén azért is nagyon, mert ezzel a dallal egy hónapja foglalkozunk intenzíven. Így nálam ez a három nap már egy hónapon keresztül zajlik. Nagyon érdekes, végig itt van az emlékezés, s a gyász is része ennek az elmúlt időszaknak. Azért is volt ennyire impulzív utazás ez az alkotói munka, mert egy érzelmi hullámvasút volt. Ez egy csodálatos káosz volt

– idézte fel az elmúlt időszak közös munkafolyamatát Kapu Tiborral.

„Ezeket a napokat mindig átjárja egy furcsa érzés.”

Fruzsi elmesélte nekünk ő hogyan éli meg az év azon napját, mikor azokra emlékezünk, akiket fizikailag már nem tudunk megölelni:

Nekem az emlékezés, inkább befelé fordulás, s ez mind otthoni körülmények között. Régen nem szerettem ezt az ünnepet a szomorúsága miatt, most már, hogy idősödöm, érek, meglátom a szép oldalát is. Ahogy elmegyek egy temető mellett, s meglátom a fényeket, az azt jelképezi nekem, hogy a szeretet mennyire élő dolog! Én az elmúlásban is megpróbálom meglátni a szépséget. Nagyon szomorú dolog, de megpróbálok inkább arra fókuszálni, hogy ennek mi a szépsége, illetve az emlékek jelentőségére. Ezek nem vidám napok. Ezeket a napokat mindig átjárja egy furcsa érzés

Kovácsovics Fruzsi énekesnő szeretettel emlékszik mindenkire (Fotó: Archív / Kovácsovics Fruzsina)

Szívben, s emlékben élünk tovább szeretteinkben

Kovácsovics Fruzsi életében kiemelten fontos szerepet töltenek be szerettei. Emlékeiben vissza-vissza tud tekinteni rájuk, de van, ami kiváltképp meghatározó a mai napig számára, s olyan pillanat is mikor nagymamája egészen különleges módon elevenedik meg számára a hétköznapokban.