Erre nem számítottunk! Kapu Tibor népszerű énekesnővel zenél

Kapu Tibor neve bizonyára senki számára sem ismeretlen: a vásárosnaményi gépészmérnök még 2022-ben jelentkezett a HUNOR Program országos űrhajós kiválasztási kampányára, amelyben összesen 247 jelölt kezdte meg több mint két éven át tartó többlépcsős tesztelését. Többszöri halasztást követően az űrutazására 2025. június 25-én került sor az Axiom Mission 4 küldetésének részeként. A sokoldalú fiatal utazását az egész ország nyomon követte, most pedig egy új képességéről is tudomást szereztünk!

Kapu Tibor Kovácsovics Fruzsina oldalán csillogtatta meg zenei tudását (Fotó: MTVA)

Kapu Tibor előadása nagyot szól

Ahogy arról az M2 Petőfi TV-n is beszámoltak: közös dallal jelentkezett Kapu Tibor és Kovácsovics Fruzsina! A dal nemcsak két különböző világból érkező ember találkozásának gyümölcse, hanem egy mélyen emberi történet is az álmainkról, az emlékezésről és az összetartozásról.

„Már azelőtt megismerkedtünk egymással, hogy megtörtént volna az űrutazás. Elküldtem neki az Űrhajós leszek című 2013-as dalomat, abban reménykedve, hogy meghallgatja” – mesélte Kovácsovics Fruzsina az Esti Kornél című élő műsor vendégeként. A dal, amelyet egy óvodás kislány története ihletett – aki azért szeretett volna űrhajós lenni, hogy a mennyországban meglátogathassa a nagypapáját –, most új értelmet nyer Kapu Tibor közreműködésével.

Kapu Tibor űrhajós és Kovácsovics Fruzsina énekesnő hamar megtalálta a közös hangot (Fotó: M2)

„A szöveg mélysége, emberi üzenete túlságosan megérintett”

Kapu Tibor számára az alkotás igazi személyes ügy lett.

„Az űrutazás alkalmából a lejátszási listámra olyan dalokat válogattam, amelyeket a világűrben is szívesen hallgattam volna. Az egyik általam választott szerzemény éppen Kovácsovics Fruzsi Űrhajós leszek című dala volt. Eleinte mégsem mertem meghallgatni, mert a szöveg mélysége, emberi üzenete túlságosan megérintett” – fogalmazott a magyar űrhajós, aki sajnálatát is kifejezte amiatt, hogy mára mind a négy szeretett nagyszülőjét elvesztette. Mint mondta, miután visszatért az űrből, felvette a kapcsolatot az énekesnővel, és megfogalmazódott bennük az együttműködés gondolata. Az egyébként zenei múlttal is rendelkező Kapu Tibor javaslatára a dal új verziója vonós kísérettel született meg, kiemelve a lírai hangvételét.