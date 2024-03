Kovácsovics Fruzsina: „Nagyon bizalmatlan ember vagyok”

A legváratlanabb helyzetekben jöhet valahonnan egy olyan sugallat, amit nem mindig hallunk tisztán, sok esetben mégis elterel bennünket valahová. Kovácsovics Fruzsina sok esetben hallgat a megérzéseire.

Kovácsovics Fruzsina ennyire még egy műsorban sem izgult a kamerák előtt (Fotó: TV2 / Mutasd a hangod!)

„Őrületes kapufákat is szoktam rúgni, de sok esetben bejönnek ezek a női megérzések” – kezdte a Hot!-nak Fruzsi. „Vannak olyan időszakaim, amikor kifejezetten ráhangolódom erre a belső hangra, és akkor sokszor egymás utáni napokon történnek meg azok, amikre előzőleg valamiért futólag gondoltam. Például egyik nap eszembe jutott az egyik exem, hogy milyen régen találkoztam vele utoljára. Aztán mentem egy forgatásra, pont azon az útvonalon, ahol régen párszor vele mentem. Odafelé menet arra gondoltam, mekkora poén lenne, ha összefutnék vele! Egyszer csak megjelent mögöttem a kocsijával, később pedig egy lámpás kereszteződésnél egymás mellett is álltunk!” – nevetett.

Az énekesnő az ilyen megérzéseire hagyatkozott akkor is, amikor szerepelt a TV2 Mutasd a hangod! című show-műsorában. Nem volt könnyű a feladata, de igyekezett minél jobban átlátni a szitán. Fruzsi azt is elárulta, hogy az idő múlásával egyre bizalmatlanabb az emberekkel. Ez leginkább a média világa miatt alakult így nála, ugyanis rengeteg impulzus ér mindenkit, ha ismert lesz.

„Nagyon kedvelem az embereket, és próbálok nyitottan hozzáállni mindenkihez, de alapvetően nagyon bizalmatlan ember vagyok. Nehéz a bizalmamba férkőzni, mindig sokat mérlegelek, senkiben sem bízom vakon. Úgy vélem, ahogyan az ember felnő, egyre többet tapasztal, és egyre tudatosabb lesz azzal kapcsolatban, hogy kiben bízhat meg” – vélekedett, majd elárulta, hogyan érezte magát a műsorban.

„Mielőtt odamentem, azt gondoltam, hogy könnyű lesz megállapítani, hogy ki tud énekelni, és ki kamuzik. Viszont annyira jók voltak a szereplők, hogy egyszerűen nem lehetett őket kizökkenteni. Nagyon jó élmény volt, elképesztően szurkoltam a versenyző párosnak, ennyire szerintem még egy műsorban sem izgultam!”

Kovácsovics Fruzsina gyerekközönségre váltott

Az énekesnő a Csillag születik című műsorban vált ismertté, majd két sikeres lemez kiadása után úgy döntött, hogy elsősorban a gyerekeknek szeretne énekelni. A zenekarával járja az országot, és megannyi kisgyereknek szerez örömöt vidám, interaktív koncertjeivel.