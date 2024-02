Mellényúltak a TV2 sztárjai a gyermekápolóval

Nemrég indult el a Mutasd a hangod! második évada, amiben olyan meglepetéseknek lehettünk szemtanúi már a második adásban, hogy csak ámultunk és bámultunk. A szórakoztató zenés műsor legutóbbi adásában Nótár Mary és Ábel Anita voltak a sztár vendégsegítők a megszokott trió, Papp Szabi, Hargitai Bea és Rákóczi Feri mellett. Az adásban egy szerelmespár szállt versenybe a fődíjért, sőt el is vitték azt a végén, azonban idő közben elkövettek egy nagy hibát a a zenei nyomozók, ugyanis egy olyan énekest küldtek haza, aki debütálása során leénekelte a csillagokat is az égről. Sőt több érdekesség is kiderült az ápolónak öltöztetett énekesről.

Az ápolót hazaküldték, pedig leénekelte a csillagokat is az égről (Fotó: TV2)

Nagy hibát követtek el

Nemcsak a főnyereményért versenybe szálló szerelmespár, hanem még a sztársegítők is csúnyán benézték, amikor Bencét választották ki távozónak. A Metropolnak most elmesélte, hogy sokat stresszelt az éneklés előtt, de a kiesés ellenére is élete egyik nagy pillanata volt a műsor:

„Alapjáraton nem vagyok izgulós fajta, sőt egészen addig nem izgultam, amíg nem mondták a fülünkre, hogy hamarosan kezdünk, viszont ezután nagyon elkezdtem félni. Sajnáltam nagyon, hogy engem választottak ki, emlékszem, még mondták is, hogy engem kellett volna vinniük sztárduettezni, de ez csak azért volt szerintem, mert azt mondtam az interjúban, hogy soha nem tanultam szolfézst” – kezdte a Metropolnak Bence, aki elmondta, a való életben is ápoló, nemcsak a színpadon kellett annak öltöznie.

Ápoló Miskolcon a gyerekkórházban

Bence mindig ellenkezik, ha azt mondják, hogy gyerekéleteket ment, pedig mindenki azt mondja neki, hogy igazán nemes hivatást űz. Miközben akár énekes is lehetne tehetsége alapján, de mégsem fordít hátat az egészségügynek és a gyerekeknek.

„A miskolci gyerekkórházban ápoló vagyok jelenleg. Nem mondanám, hogy életeket mentek, inkább csak én is részese vagyok ennek a folyamatnak. Sokat kell gyerekekkel foglalkoznom, így mindig boldognak és kedvesnek kell lennem, hogy szebbé tegyem az olyan beteg gyerekek napjait, akik esetleg már hónapok óta bent vannak ” – mondta az aranytorkú ápoló, aki számára ez a munka rengeteget tanított.

„Már nem szoktam fölösleges dolgok miatt szomorú lenni, vagy mérges az adott pillanatban, mert akkor mindig abba gondolok bele, hogy az apró problémák jelentéktelenek azokhoz a problémákhoz képest, amiken a beteg gyerekek mennek keresztül” – jegyezte meg Bence, aki elmondta, a műsor új lendületet adott ahhoz, hogy az álmának éljen, ami pedig az éneklés.