Titok a múltból: Papp Szabi meztelenül adott szerenádot Ábel Anitának

Újra képernyőre került Stohl András műsorvezetésével a TV2 Mutasd a hangod! című nagy sikerű műsora. Az első adást múlt héten láthatták a nézők, melyben az eddigi megszokott sztársegítők, vagyis Hargitai Bea, Rákóczi Feri és Papp Szabi mellett, két vendég segítő is köszönti a nézőket hétről hétre. Ma a megszokott hármashoz Ábel Anita és Nótár Mary csatlakozik, így a játékosok mellett, ők öten próbálják megtippelni, ki tud és ki nem tud énekelni a karakterek közül. A játék most sem tét nélküli, ha a versenyzőpáros sikeresen kiválasztja tátogás alapján a hamis hangokat, akkor 500 ezer forintot zsebelhetnek be fordulónként, így akár ötmillió forint is ütheti a markukat.

Papp Szabi a Mutasd a hangod! ma esti adásában mesélt a meglehetősen pikáns történetről (Fotó: TV2)

Papp Szabi a kamerák előtt mesélt a pikáns jelenetről

Ahogy azt már megszokhatták a nézők, nevetésekből nincs hiány, és ez ma sem lesz másképp. Az előző szériához hasonlóan, most is jócskán lesznek hangos viták, őszinte csalódások, elképesztő rácsodálkozások és egy-két titokról is fellebben a fátyol.

Így esik az is meg, hogy Papp Szabi az egyik pillanatban felidéz egy eddig sosem hallott történetet, amitől elképesztő nevetés tör ki a stúdióban. Pontosabban arról van szó, hogy a jelenlévők egy része valamikor egy közös házibuliban mulattak, ahol a hangulat olyannyira a tetőfokára hágott, míg egyszer csak Papp Szabi csupán egy gitárral furcsa lépésre szánta el magát.

„Emlékszel, amikor egy szál törölközőben szerenádoztam neked húszon-tíz évvel ezelőtt?” – tette fel a kérdést a nevetéstől szinte fuldokolva Papp Szabi az egyik vendég segítőnek, Ábel Anitának.

„Emlékszem! Ő is ott volt, csak a másik szobában” – mutatott a műsorvezetőre, Stohl Andrásra, Anita.

Stohl Andrást is "lebuktatták", ő is jelen volt az említett bulin (Fotó: TV2)

„Engem már kivert a víz” – reagált Stohl. „De nem, nem emlékszem ilyenre” – fűzte hozzá poénkodva a műsorvezető, majd Ábel Anita zárta a mulatságos történetet.

„Minket is kivert a víz, amikor megláttuk Szabit, ahogy csak a gitár volt előtte. Ez tényleg így történt, nagyon régen” – fűzte hozzá mosolyogva Anita.