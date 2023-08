"Abbahagyjuk": Visszavonul Papp Szabi a zenéléstől

Papp Szabi és a Supernem neve összefort egymással, nem is csoda, hogy többezren imádják őket. Így nem meglepő, hogy sok embert megrázott, amikor bejelentették a közösségi oldalukon, hogy egy időre visszavonulnak. Szabi bohém stílusával később még a tévé képernyőin találkozhatnak a rajongók.

– Gyerekek! Most egy kicsit abbahagyjuk.… Még ötöt játszunk! Viszlát, szevasz! – írták meg a rajongóknak hivatalos oldalukon.

A bejelentés óta már, két koncertet megtartottak Szabiék. A posztra azóta is záporoznak a kérdések, amiben a zenekar kedvelői bizakondak, hogy a vissza vonulás csak ideiglenes.



– De csak szusszantok egy kicsit,ugye?Aztán várunk benneteket!De nagyon… – írta egy szomorú kommentelő.

A zenekarnak még szeptemberig vannak koncertjei, amikről biztosították a rajongókat, hogy meg lesznek tartva. A Supernem frontemberét megkerestük, hogy reagáljon a hírrel kapcsolatban.

Nagyon köszönöm a megkeresést, de nem szeretnék nyilatkozni a miértekről

– mondta kedvesen és szűkszavúan Szabi

Fotó: Markovics Gábor

Ennek ellenére Szabi sosem nő fel

Bár egy darabig sajnos élőben már nem sokáig láthatjuk a zenekart, Papp Szabi azért még feltűnhet a TV2 Sztárban Sztár zsűri székében, ahol a tőle megszokott jó kedvvel és vidámsággal pontozza majd az átalakulásokat. Korábban a Bors megkérdezte Szabitól mi a titka, miért nem nőtt fel?

– Eddig még nem sikerült felnőnöm, szóval kapkodni már nem fogok... Olyan lettem, amilyen és szerintem már igy is maradok. Igazából negyvenéves koromtól kezdtem el magamat igazán jól érezni. Addig is elvoltam, de akkor valahogy minden más lett. Valójában én egy huszonéves hülye gyerek maradtam. Ugyanazok a dolgok szórakoztatnak, vagyis élvezem, hogy negyvenhét éves lettem. Nagyon nem érzem magam annyinak, de nem is foglalkoztat ez a kérdés – mondta korábban a műsor szünetében.