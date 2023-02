Óriási titok derült ki a Sztárban Sztár egyik zsűritagjáról

Papp Szabi a Supernem zenekar frontembere és nem mellesleg évadok óta kirobbanthatatlan tagja a Sztárban Sztár zsűrijének. Talán éppen ő az egyik alapköve annak az utánozhatatlan hangulatnak, ami miatt minden széria nézettségi csúcsokat döntöget, immáron kilenc évad óta. Szabi kora egyébként ránézésre meghatározhatatlan, pedig ő sem találta meg a Szent Grált, vagyis az örök ifjúság titkát. Vagy mégis? A Bors a TV2 szuperprodukciójának szünetében beszélgetett a zenésszel.

Fotó: Máté Krisztián / Ripost

"Eddig még nem sikerült felnőnöm, szóval kapkodni már nem fogok... Olyan lettem, amilyen és szerintem már igy is maradok. Igazából negyvenéves koromtól kezdtem el magamat igazán jól érezni. Addig is elvoltam, de akkor valahogy minden más lett"- mondta lapunknak a zenész, aki azt is elárulta, mennyire szigorú szülő.

