Hargitai Bea: Nem tervezek több gyermeket

Komplikált, kétlaki életet él Hargitai Bea. Az egykori Playmate lány ma már otthon, a konyhában, sütés-főzés közben érzi a legjobban magát. Magyarországra csak havonta látogat, azonban ahhoz ragaszkodik, hiszen a családja, és a szerettei még itt élnek.

Jó hangulatban telnek a forgatások a Tv2 stúdiójában (Fotó: TV2)

Nem szakad el a családjától hosszú időre

Miattuk is, de egy felkérés kedvéért is szívesen hazajön, ha szükséges. Így tett például a vasárnaponként látható Mutasd a hangod! forgatásai miatt.

„Azt tudni kell, hogy én csak olyan szereplést vállalok el, ami nem szólít el a családomtól hosszú időre. Miután Budapest itt van a szomszédban, könnyen jövök-megyek, ráadásul még vezetni is nagyon szeretek!” – kezdte vidáman Bea, aki amerikai férjével, Daviddel, és közös kisfiúkkal, a nyolc éves Jasonnel élnek Csehországban.

Imádom az anyaságot, és nagyon élem is, hiszen a fiam nagyon aktív, én pedig szinte mindig vele tartok a programjaira, mert nekünk itt kint nincs semmi segítségünk. Ezért is vagyok háztartásbeli, de határozottan jól érzem magam ebben a klasszikus szerepben!

Rögtön adódik is a kérdés, ha ennyire szereti az anyaszerepet, vállalna-e még babát?

Á, nem, nem tervezek még több gyereket! Bőven eléggé lefoglal bennünket ez az egy is!

– válaszolta lapunk kérdésére Bea.

„Az én 8 évesem nagyon okos kisfiú, a suliban még a tanárok is imádják, igazi vezető típus. Rengetegféle sportot kipróbált már, most éppen kézilabdázni kezdett, de régóta kick box-ol is. Jason hat hónapos kora óta sportol! Hála Istennek sok időt tudunk együtt tölteni, és Prága a lehető legideálisabb nekünk" – újságolta a mindig jókedvű Bea, aki híres arról, hogy az élet napos oldalát nézi.

A zsűri komolyan veszi a feladatát Fotó: Tv2

Kitűnő a hangulat a forgatásokon

Bea a tőle megszokott módon, a Mutasd a hangod! forgatásán is felszabadultan érezte magát, és időközben zsűritársait is nagyon megkedvelte.

„Jaj, hát a show nagyon szórakoztató, izgalmas és fordulatos. Komolyak is tudunk lenni, de azért a legtöbbször viccelődünk, csipkelődünk egymással a zsűriben” – mesélte.

Én sem vagyok szégyellős típus, de amire még ennél is büszkébb vagyok, az a humorom! És hogy kellőképpen van öniróniám

– tette hozzá a gyönyörű anyuka, aki nagyon könnyen megtalálta a hangot a forgatásokon fix zsűritársaival: Rákóczi Ferivel és Papp Szabival. Erről mi is meggyőződhetünk esténként, a Mutasd a hangod! soron következő adásában, aTV2 csatornáján.