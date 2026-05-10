Csőre Gábor: „Katát kamaszkorom óta ismerem”

Szabadúszó színészként több teátrumban játszik, szinkronizál, egy áruházlánc reklámhangja, és az MTVA kulturális mű­so­rai­ban látható. Csőre Gábor a diploma megszerzése után házasodott össze Lengyel Katával. A Jászai Mari-díjas színésznek egy lánya és egy fia van.

Csőre Gábor feleségével, Lengyel Katával, és keresztfiával (Fotó: hot! magazin/Archív)

Csőre Gábor Toldiról: „A nyelv változik, és ez a normális”

A Vígszínház művészbüféjében találkoztunk. Próbálsz most itt valamit?

„Nem, de be szoktam jönni a Vígszínházba, a szűkebb pát­riám­ba. A színház felügyelőbizottságának vagyok még a tagja, ezért jöttem most be. De tizenkét-tizenhárom éve játszom a Toldit a Pesti Színházban, így a repertoárban benne vagyok.”

Eltűntek a magyar klasszikusok a kulturális életből, pedig a Toldi nyelve is annyira szép.

„Most mutattuk be Az államtitkárt, ami szintén egy klasszikus darab. Ami Aranyt illeti, a fordításai nagyon jók, de küzdünk velük: vannak furcsa mondatok, szavak. Melyik tizenéves érti azt, például a Toldiban, hogy „szik” meg „sarja”? Arany sem értené azt, hogy „Dobjál már rám egy mélt, Jani!” A nyelv változik, és ez a normális.”

Meddig voltál tag a Vígszínházban?

„Több mint húsz évig, de a végén már csak a Toldit adtam elő. A Játék a kastélyban-t Benedek Miklós halálával fejeztük be. Ő olyan mester volt, olyasmit képviselt, amit nagyon kevesek tudtak. Marton rendezte a darabot, egy egyeztetés folytán szóba jött, hogy valaki más játssza a titkárt. Nem volt nagy szerep, de ehhez ragaszkodtam.”

Rengeteget játszottál a Vígben.

„Úgy 3-4-5 évnek el kellett telnie, mire a fekete fényből, a háttérből – Alföldinek, Forgács Péternek köszönhetően – előléptem. Ehhez a társulat elismerése is kellett.

Mindent megkaptam, ami csak létezik, kétszer a Ruttkai Éva-gyűrűt, az Ajtay Andor-emlékdíjat, a Kiscsillagot… Ezt már nem lehet elvenni.

Csőre Gábor A mi kis falunkban Pajkarét edzője (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Csőre Gábor: „A dánok észak olaszai”

Az indulásod elég különös volt. Korábban a Magyar Rádió Gyermekkórusába vitték a gyerekeket, téged viszont a Gyermekstúdióba. Te nem énekeltél?

„A Fürst Sándor Gimnáziumban kezdtem énekelni, volt egy nagyszerű tanárom, Bartal Lajos. Ki lehetett jutni a kórussal nyugatra, először Dániában jártam velük.

Nekem nagy szerelmem lett Dánia, az ottani emberek; nem véletlenül nevezik a dánokat észak olaszainak.

„Én a Rádió Gyerekstúdiójába jártam, ahová 11 évesen vettek fel. Voltam aztán Nemzeti Stúdiós, majd a Bodnár Sándor Szí­ni­aka­dé­miá­ra jártam a főiskola előtt. Huszár László készített fel a főiskolára. Sokat tanultam Usz­tics Mátyástól; megszállottan hitt abban, hogy színiiskolát visz.”