Könnyek, vallomások és váratlan fordulatok: ezek taroltak a héten a Metropolon – az Exatlon vitte a prímet

Celebdrámák, könnyek, nagy visszatérések és váratlan fordulatok – ezen a héten sem unatkoztak a Metropol olvasói. A sztárvilág legizgalmasabb történései pillanatok alatt taroltak – az Exatlon hőseitől egészen Ördög Nóri meglepő hiányáig. Mutatjuk, melyik öt cikkre kattintottak a legtöbben az elmúlt napokban!

Az Exatlon kiesett játékosainak pozitív energiája bizonyára a világ másik felére is eljut (Fotó: Tumbász Hédi)

Újra együtt a kiesett Bajnokok – ezért őrül meg most minden Exatlon-rajongó

Az Exatlon Hungary fináléjához közeledve egyre fokozódik a feszültség a versenyzők között. A már kiesett Bajnokok azonban megmutatták, hogy a csapatszellem a verseny után is él. Vadkerti Adél, Halász Jázmin, Kenderesi Tamás és Filutás Viktor közös fotóval üzentek a még Dominikán harcoló társaiknak. A piros csapat ugyan megfogyatkozott, de a támogatásuk erősebb, mint valaha. A rajongók azonnal felkapták a megható találkozóról készült képeket és üzeneteket. Nem véletlen, hogy ez lett a Metropol legolvasottabb cikke a héten.

Belátta, sokszor nem könnyű négy generációnak együtt élni (Fotó: YouTube/Palikék Világa)

Szinetár Dóra őszinte vallomása mindenkit meglepett

Szinetár Dóra a Palikék Világában mesélt arról, hogy a családjukban közel négy generáció él egymás mellett, ami számára már gyermekkorától természetes életforma. Elmondta, hogy most már más szemszögből tapasztalja ezt meg, hiszen ma már nem gyermekként, hanem édesanyaként és anyósként vesz részt a családi dinamikában. A szeretteivel közös telken él, ahol mindenkinek külön lakrésze van, de a kert és a rendszeres ebédek összetartják őket. A legfiatalabb családtag nyolcéves, míg a legidősebb kilencvennégy éves, ezért az együttélés sok türelmet és alkalmazkodást igényel. Szinetár szerint bár ez az életforma néha nagyon nehéz, összességében sokkal több örömöt ad, mint amennyi konfliktust okoz. Kiemelte, hogy kisfia különösen sokat profitál az idősebb generáció nyugodt és bölcs jelenlétéből, amely biztonságot és lelki egyensúlyt ad neki. A színésznő szerint a többgenerációs együttélés egyszerre kihívás és hatalmas ajándék a család számára. A megható és emberi történet pillanatok alatt a hét egyik legnagyobb kattintásmágnesévé vált.