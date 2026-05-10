Könnyek, vallomások és váratlan fordulatok: ezek taroltak a héten a Metropolon – az Exatlon vitte a prímet
A héten is egymást érték a meghökkentő celebvallomások, érzelmes búcsúk és nagy port kavart televíziós hírek. Az olvasók azonban egyértelműen az Exatlon körüli történésekre kattintottak a legtöbben, a kiesett Bajnokok története minden mást maga mögé utasított.
Celebdrámák, könnyek, nagy visszatérések és váratlan fordulatok – ezen a héten sem unatkoztak a Metropol olvasói. A sztárvilág legizgalmasabb történései pillanatok alatt taroltak – az Exatlon hőseitől egészen Ördög Nóri meglepő hiányáig. Mutatjuk, melyik öt cikkre kattintottak a legtöbben az elmúlt napokban!
Újra együtt a kiesett Bajnokok – ezért őrül meg most minden Exatlon-rajongó
Az Exatlon Hungary fináléjához közeledve egyre fokozódik a feszültség a versenyzők között. A már kiesett Bajnokok azonban megmutatták, hogy a csapatszellem a verseny után is él. Vadkerti Adél, Halász Jázmin, Kenderesi Tamás és Filutás Viktor közös fotóval üzentek a még Dominikán harcoló társaiknak. A piros csapat ugyan megfogyatkozott, de a támogatásuk erősebb, mint valaha. A rajongók azonnal felkapták a megható találkozóról készült képeket és üzeneteket. Nem véletlen, hogy ez lett a Metropol legolvasottabb cikke a héten.
Szinetár Dóra őszinte vallomása mindenkit meglepett
Szinetár Dóra a Palikék Világában mesélt arról, hogy a családjukban közel négy generáció él egymás mellett, ami számára már gyermekkorától természetes életforma. Elmondta, hogy most már más szemszögből tapasztalja ezt meg, hiszen ma már nem gyermekként, hanem édesanyaként és anyósként vesz részt a családi dinamikában. A szeretteivel közös telken él, ahol mindenkinek külön lakrésze van, de a kert és a rendszeres ebédek összetartják őket. A legfiatalabb családtag nyolcéves, míg a legidősebb kilencvennégy éves, ezért az együttélés sok türelmet és alkalmazkodást igényel. Szinetár szerint bár ez az életforma néha nagyon nehéz, összességében sokkal több örömöt ad, mint amennyi konfliktust okoz. Kiemelte, hogy kisfia különösen sokat profitál az idősebb generáció nyugodt és bölcs jelenlétéből, amely biztonságot és lelki egyensúlyt ad neki. A színésznő szerint a többgenerációs együttélés egyszerre kihívás és hatalmas ajándék a család számára. A megható és emberi történet pillanatok alatt a hét egyik legnagyobb kattintásmágnesévé vált.
Zokogva búcsúzott a múltjától – Rubint Rella drámai vallomása sokakat megrázott
Rubint Rella könnyek között beszélt arról, hogy életének egy fontos szakaszát lezárta. Az influenszer és edző egy érzelmes bejegyzésben búcsúzott attól az időszaktól, amely hosszú éveken át meghatározta a mindennapjait. Elmondása szerint nem volt könnyű meghoznia a döntést, de úgy érezte, muszáj továbblépnie, és saját lakásba költözött a volt párjával közös otthonból. A követők azonnal aggódni kezdtek érte, sokan támogató üzenetekkel árasztották el. A cikkben megjelenő őszinte érzelmek rengeteg olvasót vonzott. Nem csoda, hogy a történet az egyik legtöbbet olvasott celebanyag lett a héten.
Ördög Nóri nélkül indul a Megasztár? – mindenki ugyanazt kérdezte
Komoly meglepetésként érte a nézőket a hír, hogy a Megasztár 2026-os évada Ördög Nóri nélkül indulhat el. A műsorvezető neve szinte összeforrt a TV2 nagy show-műsoraival, ezért sokan hitetlenkedve fogadták az információt. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, vajon mi állhat a háttérben. Többen attól tartanak, hogy a műsor hangulata is teljesen megváltozik majd nélküle. A cikk futótűzként terjedt a közösségi médiában, rengetegen kommentelték a fejleményeket. A Megasztár körüli bizonytalanság végül a hét egyik legforróbb témájává vált és az is kiderült, hogy a műsornak természetesen továbbra is főszereplője marad a műsorvezető.
Hunyadi Donatella elszabadult az éjszakában – ilyen bulifotókat még nem láttál
Hunyadi Donatella ezúttal nem a színpadon, hanem egy önfeledt buliban hívta fel magára a figyelmet. A fiatal sztár barátnőivel csapott csajos estét, a fotók pedig gyorsan bejárták az internetet. A követők nem győzték dicsérni Donatella stílusát és kisugárzását. Sokan azt írták, ritkán látni ennyire felszabadultnak a fiatal modellt. A bulizós képek pillanatok alatt hatalmas érdeklődést generáltak. A könnyed, mégis látványos tartalommal Hunyadi Donatella is bekerült a hét legolvasottabb sztárjai közé.
