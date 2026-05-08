Ördög Nóri nélkül indul a 2026-os Megasztár

Lékai-Kiss Ramónán lesz a világ szeme! A 2026-os Megasztár forgatásának kezdetén ugyanis nem lesz jelen Ördög Nóri. Az ok egészen meglepő...

Ördög Nóri és a TV2 sem így tervezte

A TV2 népszerű műsorvezetője jelenleg Dél-Amerikában tartózkodik a 2026-os Ázsia Expressz kapcsán. Ördög Nóri a világ másik feléről üzent.

Amikor elbúcsúztunk a bolíviai csapattól, és megkezdtük az utunkat Brazília felé, a közel 20 órás buszút tűnt a legnagyobb nehézségnek, amit le kell küzdenünk. De a buszunk lerobbanása vagy a gyalogos-bőröndcibálós határátkelés (ugyanis másik busz várt minket a túloldalon) is csak apró nehézség ahhoz képest, ami ezután várt ránk. A technikánkat szállító teherautót ugyanis napokig nem engedték át a határon. Ami az első 48 órában még nem tűnt annyira drámainak. De újabb napokkal később már tudtuk, hogy alaposan felforgat mindent. Egy szó, mint száz, le fogok maradni a Megasztár forgatás elejéről... Lékai-Kiss Ramóna, addig tartsd otthon a frontot! Úgy tűnik, Brazília tovább marasztal minket a tervezettnél, de állunk elébe! Az Ázsia Expresszben bármi megtörténhet... Ezért szeretjük ennyire!

– írta Ördög Nóri az Instagram-oldalán. A műsorvezteő által megosztott videó láttán úgy tűnik, a 2026-os Ázsia Expressz nem csak a versenyzőknek, de a stábnak is komoly kihívásokat tartogat.