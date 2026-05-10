„Megváltoztatta az életemet” – Stanley Tucci elárulta, ezért nem okozott problémát a 21 év korkülönbség a feleségével

Sosem hitte volna, hogy újra megnősül Stanley Tucci, miután mellrák következtében elvesztette első feleségét, Kate Spathot 2009-ben, azonban egy hölgy, Felicity Blunt mindent megváltoztatott. A 65 éves színész elmondása szerint a kapcsolata kolléganője és jó barátja, Emily Blunt 45 éves nővérével teljesen magától értetődően bontakozott ki, dacára a köztük lévő nagy korkülönbségnek.

Megszólalt a házasságáról Stanley Tucci

Stanley Tucci a napokban Jenna Bush Hagernek az Open Book podcast egyik epizódjában mesélt a kapcsolatáról, mialatt a legújabb könyvét, Az egy év a tányéromon című kötetet népszerűsítette. Az ördög Pradát visel sztárja 1995-ben vette feleségül Kate-et, akitől három közös gyermeke született: a 26 éves ikrek, Isabel és Nicolo, valamint a 24 éves lányuk, Camilla. A házasságuk stabil és boldog volt, azonban Kate-nél 2006-ban 4. stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, és három évvel később, mindössze 47 éves korában belehalt a betegségbe. Stanley Tucci így özvegyemberré vált három 10 év alatti gyermekkel.

Soha nem hittem volna, hogy valaha is lesznek még gyerekeim. Azonban, amikor találkoztam Felicityvel, valahogy logikusnak tűnt, annak ellenére, hogy 21 év a korkülönbség köztünk

– árulta el a színész, hozzátéve, van egy fotója is arról, amelyen első felesége, Kate találkozik a jövendőbeli nejével Az ördög Pradát visel 2006-os premierjén. Tucci és a londoni irodalmi ügynök is ekkor ismerkedtek össze: legközelebb 2010-ben kerültek ismét kapcsolatba Emily Blunt és John Krasinski esküvőjén, majd 2012-ben kimondták a boldogító igent.

Nyilvánvalóan ismertem a családját, vagy legalábbis tudtam, hogy a húga az egyik legjobb barátom. És egyszerűen jól kijöttünk egymással. Sok közös vonásunk volt, holott semmi közös nem volt bennünk. És ez valahogy azóta is megmaradt. Azt hiszem, Felicity megváltoztatta az életemet abban az értelemben, hogy biztonságérzetet adott nekem. Biztonságérzetet nyújtott a gyerekeimnek is, és egyszerűen szórakoztató, olyan, akivel egyszerűen jó együtt lógni

– tette hozzá Stanley Tucci, aki maga is megküzdött a rákkal. 2017-ben sikerült legyőznie a kórt, és mostanra teljesen rákmentes, a későbbiekben pedig még két gyermeke született a második feleségétől: Matteo és Emilia, akik most 11 és nyolcévesek – írja a Daily Mail.