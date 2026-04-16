Stohl András kedvese szupererejéről vallott: „Ez egy képesség”

Kiss Kriszta jött, akart és győzött a tavalyi Nagy Ő-ben. Nemcsak, hogy meghódította Stohl András szívét, de történelmet is írt, hiszen a forgatás óta egy párt is alkotnak a színésszel. A sikeres üzletasszony, most az Én Magyarországom című műsorban mesélt életéről és közben felfedte néhány eddig nem hallott titkát. Olyan képességeiről vallott, melyek miatt bizony sokan lehetünk most egy icipicit irigyek rá.

Kiss Kriszta semmit nem bíz a véletlenre

Stohl András kedvese rengeteg barátjának segített már.

Az üzletasszony hisz a vonzás törvényében.

Autót és utazást is mantrázott már magának.

Stohl András kedvese ugyan nem boszorkány, de valamit tud...

„Nagyon sok visszajelzést kaptam barátoktól, munkatársaktól, hogy imádják az aurámat. Volt, hogy hétfő reggel kaptam egy telefont az egyik kollégámtól, hogy menjünk kávézni. Mondtam, hogy éppen nincs időm, de csak erősködött. Mondván, hogy pocsék volt a hétvégéje, és neki az is elég, ha csak bemegyünk a kávézóba és mellettem ülhet egy kicsit. Végül belementem és tényleg csak ült mellettem.

Amikor felálltunk, láttam rajta, hogy kicserélték

- kezdte a meghökkent Hajdú Péter kérdésére Kiss Kriszta, aki egy másik példával is előállt, amely azt igazolja, hogy valóban különleges beleérző képességekkel van megáldva. „Nagyon sok hasonló sztorim van. Megesett, hogy egy hölgy jött hozzám állásinterjúra. Amikor vége lett, felállt és csak ennyit mondott: Nem tudja, hogy mi történt, de valami megérintette és már nem látja annyira borúsan a világot, mint eddig, és ha nem is mellette döntök végül, ő akkor is pozitív érzésekkel megy haza. A barátnőim pedig folyamatosan hívogatnak és kérik a tanácsomat és töltekeznek belőlem. Párkapcsolatokat mentettem meg, munkahelyeket hoztam vissza emberek életébe. Nagyon rá tudok fókuszálni másokra. Tudom, hogy ez egy kicsit misztikusan hangzik, de…” - mondta Stohl András kedvese.

Kiss Kriszta: „Ez a kép jött velem szembe aztán minden nap”

Hajdú Péter ismét alapos kutatómunkát végzett, így rá tudott kérdezni A Nagy Ő nyertesének másik, különleges képességébe is. Ez pedig a vonzás törvényének hatásos alkalmazása. Kiss Kriszta nem csak hisz a gondolat teremtőerejében, de többször is sikeresen alkalmazta eddigi élete során. „Hiszek a gondolat teremtőrjében, de erre is mondok példákat. Szegeden voltam egy előadáson, és ahogy kijöttem a helyszínről, láttam egy gyönyörű, fehér, kombi autót. Lefotóztam, mert nagyon tetszett. Csajos volt és elegáns. Beraktam a laptopom háttérképének. Ez a kép jött velem szembe aztán minden nap. Fél év múlva egy autószalonban ültem, ahol éppen új autót rendeltem. Leadtam a megrendelést és fél évet vártam rá. Végül elhoztam, majd két héttel később, ültem az asztalomnál és egyszer csak jött egy gondolat. Azon agyaltam, hogy milyen felni is van az én kocsimon.

Ránéztem a képre, majd kimentem a garázsba és pontosan az volt rajta, ami a hátteremen lévőn. Pedig a szalonban ebbe semmilyen beszólásom nem volt.

Az autó értékesítője azt szabadon döntötte el a vásárláskor” – idézte fel a meglepő történetet Kriszta, majd ez estben is hozott egy másodpéldát is. „Pont így vonzottam be Zanzibárt is. Láttam gy gyönyörű szép képet. Egy tengerpartról, ahol cölöpökön állt egy bisztró. Lementettem és mindenkinek aki utazott valahová, azt mutogattam és sokat beszéltem is róla. Nem sokkal később érkezett egy telefon. Az egyik barátnőm mesélte el, hogy Rubint Réka szervez tábort Zanzibárra. Későn szólt ugyan, de gyorsan telefonáltam. Ki is derült, hogy már nincsen hely. Pár napra rá felhívtak, hogy a résztvevők közül ketten lebetegedtek. Döntöttem és elmentem. Nem én foglaltam a szállást, semmit nem én intéztem. Éjszaka érkeztünk meg, elfoglaltuk a szállást Reggel, boldogan kiléptem a szobámból. Láttam a gyönyörű tengerpartot. Forgattam a fejem és egyszer csak, megláttam a cölöpökön álló bisztrót. Azt, ami ott volt a telefonomban. Igyekszem mindent mantrázni és bevonzani. Ez egy képesség…” – fogalmazott Kiss Kriszta.